У виданні The Insider зазначили, що понад десять повітряних суден ворог втратив від так званого "дружнього вогню". А тепер детальніше розповімо про те, які саме літаки знищили самі окупанти.
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Зафіксували щонайменше 13 випадків
За даними видання The Insider, інцидент, який напередодні стався з гелікоптером Мі-24 10 квітня, – щонайменше тринадцятий за випадок повномасштабного вторгнення. Звернули увагу, що понад половина випадків сталася цьогоріч – від початку 2024 року. Детальніше про результати так званого "дружнього вогню":
- 4 багато багатоцільові винищувачі Су-35,
- 3 винищувачі-бомбардувальники Су-34,
- 2 літаки ДРЛОіУ А-50У,
- 1 багатоцільовий винищувач Су-27,
- 1 десантно-транспортний вертоліт Мі-8,
- 1 багатоцільовий вертоліт Мі-24.
Росіяни збили свої літаки / Інфографіка The Insider
Зазначають також, що після ураження російським військовим таки вдалося посадити командний пункт Іл-22М11. Водночас пишуть, що з огляду на світлини пошкоджень, цьому повітряному судному знадобиться довгостроковий ремонт.
Ворог зазнає колосальних втрат
- Звернімо увагу на актуальну статистику втрат ворога. Нею зранку 12 квітня поділилися у Генштабі ЗСУ. Пройдімося нею детальніше.
- Так, за минулу добу вдалося ліквідувати 840 російських загарбників. А від початку повномасштабного вторгнення – 451 730 бійців так званої "другої армії світу".
- Також тисячі одиниць техніки перетворили на брухт. Знищили 7146 танк, 13 698 бойових броньованих машин, 11 486 артилерійських систем, 1042 одиниць РСЗВ, 755 засобів ППО.
- Також ворог не дорахується 347 літаків, 325 гелікоптерів, 9161 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 2087 крилатих ракет, 26 суден, 1 підводного човна, 15 339 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, а також 1888 одиниць спеціальної техніки.
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