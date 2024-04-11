Трохи згодом речник ВМС Дмитро Плетенчук розповів деталі. За його словами, стався вибух у повітрі. До пошукової операції залучили інші гелікоптери та катер "Раптор".

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Пошукова операція оприявнює проблеми росіян із флотом

11 квітня в ефірі телемарафону спікер Військово-морських сил пояснив, чому росіяни відрядили на пошуки так мало одиниць.

У Криму зараз менше половини кораблів, це:

близько 15 кораблів, які потребують ремонту;

які мають виконувати певні завдання;

які не було де розмістити.

Плетенчук говорить, що військово-морська база в Новоросійську не була розрахована на таку кількість кораблів, які є там нині. Порівняно з Кримом вона була другорядною, а зараз туди перекинули найцінніші активи.

Із Криму немає виходів у море, росіяни там "у домику" – принаймні, вони так вважають. І кораблів там небагато.

Це якісь дуже невеличкі одинички типу "Раптора". Навіть на порятунок екіпажу гелікоптера Ка-27, який вчора впав у море, залучалися лише "Раптор" та інші гелікоптери. Тому так, можна сказати, що вони закрилися в базі,

– підсумував речник ВМС.

В росіян є проблеми і з авіацією, і з флотом

Дмитро Плетенчук назвав парк російської авіації старим. Тож повітряні судна окупантів можуть падати і без допомоги Сил оборони. А оскільки ворог почав частіше патрулювати прибережну зону за допомогою авіації, падінь може побільшати.

24 Канал проаналізував стан ворожого флоту. І він невтішний: Росія провалила модернізацію на трильйони рублів, а також сама відпиляла гілку, на якій сиділа. Починаючи повномасштабну війну, вона не врахувала, що багато деталей для суден робили в Миколаєві, Херсоні та Києві. Тож хай там що говорять окупанти, насправді вони приречені.