Трохи згодом речник ВМС Дмитро Плетенчук розповів деталі. За його словами, стався вибух у повітрі. До пошукової операції залучили інші гелікоптери та катер "Раптор".
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Пошукова операція оприявнює проблеми росіян із флотом
11 квітня в ефірі телемарафону спікер Військово-морських сил пояснив, чому росіяни відрядили на пошуки так мало одиниць.
У Криму зараз менше половини кораблів, це:
- близько 15 кораблів, які потребують ремонту;
- які мають виконувати певні завдання;
- які не було де розмістити.
Плетенчук говорить, що військово-морська база в Новоросійську не була розрахована на таку кількість кораблів, які є там нині. Порівняно з Кримом вона була другорядною, а зараз туди перекинули найцінніші активи.
Із Криму немає виходів у море, росіяни там "у домику" – принаймні, вони так вважають. І кораблів там небагато.
Це якісь дуже невеличкі одинички типу "Раптора". Навіть на порятунок екіпажу гелікоптера Ка-27, який вчора впав у море, залучалися лише "Раптор" та інші гелікоптери. Тому так, можна сказати, що вони закрилися в базі,
– підсумував речник ВМС.
В росіян є проблеми і з авіацією, і з флотом
Дмитро Плетенчук назвав парк російської авіації старим. Тож повітряні судна окупантів можуть падати і без допомоги Сил оборони. А оскільки ворог почав частіше патрулювати прибережну зону за допомогою авіації, падінь може побільшати.
24 Канал проаналізував стан ворожого флоту. І він невтішний: Росія провалила модернізацію на трильйони рублів, а також сама відпиляла гілку, на якій сиділа. Починаючи повномасштабну війну, вона не врахувала, що багато деталей для суден робили в Миколаєві, Херсоні та Києві. Тож хай там що говорять окупанти, насправді вони приречені.