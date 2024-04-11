Чуть позже представитель ВМС Дмитрий Плетенчук рассказал детали. По его словам, произошел взрыв в воздухе. К поисковой операции привлекли другие вертолеты и катер "Раптор".
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Поисковая операция выявляет проблемы россиян с флотом
11 апреля в эфире телемарафона спикер Военно-морских сил объяснил, почему россияне отправили на поиски так мало единиц.
В Крыму сейчас меньше половины кораблей, это:
- около 15 кораблей, которые нуждаются в ремонте;
- которые должны выполнять определенные задачи;
- которые негде было разместить.
Плетенчук говорит, что военно-морская база в Новороссийске не была рассчитана на такое количество кораблей, которые есть там сейчас. По сравнению с Крымом она была второстепенной, а сейчас туда перебросили ценные активы.
Из Крыма нет выходов в море, россияне там "в домике" – по крайней мере, они так считают. И кораблей там немного.
Это какие-то очень небольшие единички типа "Раптора". Даже на спасение экипажа вертолета Ка-27, который вчера упал в море, привлекались только "Раптор" и другие вертолеты. Поэтому да, можно сказать, что они закрылись в базе,
– подытожил представитель ВМС.
У россиян есть проблемы и с авиацией, и с флотом
Дмитрий Плетенчук назвал парк российской авиации старым. Поэтому воздушные суда оккупантов могут падать и без помощи Сил обороны. А поскольку враг начал чаще патрулировать прибрежную зону с помощью авиации, падений может стать больше.
24 Канал проанализировал состояние вражеского флота. И оно неутешительное: Россия провалила модернизацию на триллионы рублей, а также сама отпилила ветку, на которой сидела. Начиная полномасштабную войну, она не учла, что многие детали для судов делали в Николаеве, Херсоне и Киеве. Поэтому что бы ни говорили оккупанты, на самом деле они обречены.