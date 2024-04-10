Представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказал, что был взрыв Ка-27 в воздухе. О падении вертолета капитан 3 ранга сообщил утром 10 апреля.

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Что Военно-морские силы ВСУ рассказали о падении Ка-27

По имеющейся информации можем говорить, что был взрыв этой машины в воздухе. Причины пока не установлены. Я пока не готов предоставить верифицированную информацию по этому поводу. Продолжалась поисковая операция. Были привлечены другие вертолеты. Привлекли катер "Раптор",

– рассказал Дмитрий Плетенчук.

По его словам, вертолет упал недалеко от Черноморского.

Информации о судьбе экипажа пока нет, ведь утром 10 апреля еще продолжалась поисковая операция.

Дмитрий Плетенчук объяснил, что падение Ка-27 укладывается в новоизбранную тактику нового руководства Черноморского флота.

"Кстати, об этом постоянно спрашивают. Так, можем добавить, что, кроме того, что они догадались применить подводную лодку, они так же усиливают воздушную составляющую. И именно для того, чтобы патрулировать побережье, чтобы выявлять заранее потенциальные опасности", – пояснил спикер.

Плетенчук рассказал о падении Ка-27: смотрите видео

Он уточнил, что именно из-за увеличения применения авиации, включая старую, будет увеличиваться количество таких падений, как в этот раз.

Впоследствии в эфире Media Center Ukraine - Ukrinform Дмитрий Плетенчук добавил, что скорее всего, вертолет упал не только по чисто техническим причинам.

"Видимо, у него на борту произошло какое-то событие", – сказал представитель, однако не уточнил, что именно там могло случиться.

Что известно о падении Ка-27