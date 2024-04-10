Об этом сообщил представитель Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук. Сейчас детали уничтожения вражеского вертолета неизвестны, передает 24 Канал.

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Минус российский Ка-27 в Крыму. Что-то искал. Нашел,

– написал Плетенчук.

Заметим, что вертолет типа Ка-27 – это советский корабельный многофункциональный вертолет. Он предназначен для решения задач противолодочной обороны флота с базированием на кораблях различного класса.

Как пишут открытые источники, советский вертолет Ка-27 может обнаруживать подводные лодки и надводные цели, передавать данные о них на корабельные и береговые пункты, а также атаковать их с применением бортовых средств поражения.

Справка. С начала полномасштабного вторжения Россия уже потеряла 325 вертолетов и 347 самолетов различных типов.

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