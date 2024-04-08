Россия продолжает терять свои важные суда даже в Черном море. В ГУР МО рассказали детали о значительных повреждениях российского ракетного корабля "Серпухов".
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Какие повреждения получило судно
В ГУР МО отметили, что 7 апреля 2024 года на территории военно-морской базы врага в городе Балтийск, принадлежащей Калининградской области в России, был выведен из строя ракетный корабль "Серпухов".
Причиной этого "неприятного" инцидента стал пожар. Известно, что "Серпухов" это российское судно проекта 21631 "Буян-М", спущенное Россией на воду еще в далеком 2015 году.
По данным украинской разведки, из-за возгорания внутри ракетного корабля по состоянию на данный момент полностью уничтожены его средства связи и автоматизации. Отмечается, что восстановление боеспособности "Серпухова" потребует длительного времени.
В частности, заметим, что на кадрах, обнародованных нашей разведкой, видна внезапная вспышка в одном из помещений корабля, которая и вызвала дальнейшее возгорание судна.
Удалось зафиксировать момент вспышки судна: смотрите видео
Что известно о российском судне: главное
- До конца 2016 года Серпухов был в составе Черноморского флота, а с 2017 года перешел в Балтийский флот. Корабль, названный в честь города Серпухов, был официально спущен на воду 3 апреля 2015 года.
- Водоизмещение судна составляет 949 тонн, длина – 74,1 метра, ширина – 11 метров. Высота судна составляет 6,57 метра, а осадка – 2,6 метра. Экипаж судна состоит из 32 человек. Корабль может развивать максимальную скорость 25 узлов и дальность плавания 2500 миль на скорости 12 узлов.
- Автономность судна составляет 10 дней. По данным из открытых источников, корабль Серпухов оснащен вертикальной пусковой установкой 3С14, способной нести 8 крылатых ракет Оникс.
- Есть планы, что в будущем на пусковой установке также можно будет размещать ракеты 3М22 "Циркон" и "Калибр", что позволит кораблю поражать наземные цели на расстоянии до 1 500 километров с неядерной боеголовкой, и потенциально до 2 000 километров по альтернативным данным.