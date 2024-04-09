В частности, это происходит в условиях дефицита артиллерийских снарядов. Соответствующую информацию иностранным журналистам рассказал официальный представитель НАТО.

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Что известно об использовании FPV-дронов ВСУ

Аналитики говорят, что деятельность FPV-дронов, которые используют Вооруженные Силы Украины, имеют неоднозначные результаты. В частности, старший научный сотрудник Евразийской программы Института внешнеполитических исследований Роб Ли убежден, что:

общая точность FPV-дронов составляет менее 50%,

в некоторых случаях для уничтожения одного вражеского танка надо 10 или даже больше дронов.

Несмотря на это, Роб Ли рассказал, что у российских оккупантов заканчиваются бронемашины и танки. Более того, если Украина и дальше будет уничтожать российскую технику, а враги будут бросать новую, то Кремль может потерять численное преимущество в танках. Это усложнит проведение наступательных операций в будущем для россиян.

"Проблема в том, что Россия получает много живой силы", – убежден аналитик.

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Что британская разведка говорит о влиянии FPV-дронов