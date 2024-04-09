Зокрема, це відбувається в умовах дефіциту артилерійських снарядів. Відповідну інформацію іноземним журналістам розповів офіційний представник НАТО.

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Що відомо про використання FPV-дронів ЗСУ

Аналітики кажуть, що діяльність FPV-дрони, які використовують Збройні Сили України, мають неоднозначні результати. Зокрема, старший науковий співробітник Євразійської програми Інституту зовнішньополітичних досліджень Роб Лі переконаний, що:

загальна точність FPV-дронів становить менш ніж 50%,

в деяких випадках для знищення одного ворожого танка треба 10 або навіть більше дронів.

Попри це, Роб Лі розповів, що у російських окупантів закінчуються бронемашини та танки. Ба більше, якщо Україна й далі знищуватиме російську техніку, а вороги кидатимуть нову, то Кремль може втратити чисельну перевагу в танках. Це ускладнить проведення наступальних операцій у майбутньому для росіян.

"Проблема в тому, що Росія отримує багато живої сили", – переконаний аналітик.

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Що британська розвідка говорить про вплив FPV-дронів