До того ж російські солдати на лівому березі Дніпра невмотивовані та мають низький моральний бойовий дух. Детальніше про битву FPV-дронів 24 Каналу розповіла начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил Оборони Півдня Наталя Гуменюк.

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"Російські дрони не долітають до середини Дніпра"

Наше використання FPV-дронів на лівобережжі Херсонської області дуже результативне. Натомість ворожим безпілотникам навіть не часто вдається долетіти до середини Дніпра. Проте окупанти можуть цілити дронами й по українських позиціях на лівому березі.

Там теж наші підрозділи. Тому ми працюємо над тим, щоб ефективність радіоелектронної боротьби була максимальна потужна й допомагаємо нашим підрозділам збирати гроші на РЕБ і облаштовувати ці станції,

– зазначила Гуменюк.

Наземні сили ворога мають потужні складнощі з морально-психологічним станом особового складу й змушені підтягувати нові резерви.

Особливість штурмів на Херсонському та Запорізькому напрямках

Окупанти останніми днями спробували змінити тактику: підготували й порозбивали штурмові підрозділи на маленькі групки й таргановим способом намагаються атакувати з багатьох сторін одночасно. Проте безуспішно. За минулу добу окупаційні війська спромоглися на діяльність 16 груп одночасно з різних напрямків на великій ділянці місцевості.

Однак мінусування 60% особового складу ми їм забезпечили. Кількість не перейшла в якість, тому вони були змушені ретируватися (відступати під час бойових дій – 24 Канал). При тому, що збільшили кількість штурмів в чотири рази,

– мовила речниця ОК "Південь".

В окупаційному війську на лівобережжі продовжується період приморозки – бронетехніка не використовується. Як на Запорізькому, так і на Херсонському напрямку продовжуються піхотні штурми.

"Пішим порядком висуваються групи, бронетехніка продовжує очікувати більш вдалого періоду. Єдине, що відрізняє, наприклад, Херсонський та Запорізький напрямок – це застосування авіації під час штурмів", – зауважила Гуменюк.

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