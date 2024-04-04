Влучним ударом спецпризначенці "відмінусували" ворожих солдат, які надумали окопатися на чужій землі.
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Як відбувалася операція
Спершу військові провели розвідку. Під час неї оператори 73-го морського центру ССО виявили угруповання росіян, які зводили нові оборонні споруди та пункт управління.
Тоді оператори передали координати розташування противника артилеристам Сил оборони. А ті вже скоригували вогонь із ракетно-зенітної установки HIMARS.
Внаслідок "прильоту" по окупантах вони втратили 14 військовослужбовців загиблими та семеро солдатів пораненими.
Як українські воїни нищать загарбників на Півдні: відео ССО
Нагадаємо, що на Півдні ворог не полишає спроб вибити захисників із позицій на лівому березі Дніпра.
За минулу добу противник 7 разів атакував на Херсонському напрямку.
Водночас на Оріхівському штурмів він не проводив.
У британській розвідці назвали найгарячішим напрямком Новопавлівський. За березень місяць тут зросла кількість ворожих атак. Вони складають 38 відсотків від усіх штурмів росіян.
Успіхи українських військових: останні новини
- ЗСУ завдали удару по скупченню окупантів у Гладківці, що на Херсонщині. За повідомленням партизанів, серед ворожих солдатів багато 200-тих та 300-тих.
- 30 березня Росія здійснила один із найбільших штурмів за час війни.
- Під Авдіївкою на захід від Тоненького окупанти спробували наступати за допомогою 48 одиниць техніки, втім зазнали нищівного поразки.
- Українські військові спочатку атакували росіян з дронів, а потім добили з артилерії.
- Противник втратив 20 танків та БМП.
- В Інституті вивчення війни зазначили, що ця атака засвідчила здатність українців стримувати наступ ворога, а також компенсувати нестачу снарядів безпілотниками.
- Тим часом десантники з 79-ї окремої десантно-штурмової бригади успішно зупинили наступ ворога у районі Новомихайлівки.
- Противник намагався 6 одиницями важкої техніки штурмувати позиції захисників.
- Наші воїни влучними ударами знищили 3 танки та 3 БМП разом з піхотою, а також захопили трьох солдатів у полон.