Влучним ударом спецпризначенці "відмінусували" ворожих солдат, які надумали окопатися на чужій землі.

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Як відбувалася операція

Спершу військові провели розвідку. Під час неї оператори 73-го морського центру ССО виявили угруповання росіян, які зводили нові оборонні споруди та пункт управління.

Тоді оператори передали координати розташування противника артилеристам Сил оборони. А ті вже скоригували вогонь із ракетно-зенітної установки HIMARS.

Внаслідок "прильоту" по окупантах вони втратили 14 військовослужбовців загиблими та семеро солдатів пораненими.

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Нагадаємо, що на Півдні ворог не полишає спроб вибити захисників із позицій на лівому березі Дніпра.

За минулу добу противник 7 разів атакував на Херсонському напрямку.

Водночас на Оріхівському штурмів він не проводив.

У британській розвідці назвали найгарячішим напрямком Новопавлівський. За березень місяць тут зросла кількість ворожих атак. Вони складають 38 відсотків від усіх штурмів росіян.

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