Переможний бій українських військових із загарбниками відбувся 30 березня. Як повідомляють в Інституті вивчення війни, це була перша механізована ворожа атака чисельністю в батальйон з моменту початку окупантів операції із захоплення Авдіївки наприкінці жовтня 2023 року.

Дивіться також Зеленський провів тригодинну нараду щодо дронів: які рішення прийняли

Звели зусилля ворога нанівець

Так, у суботу Кремль кинув на штурм позицій ЗСУ 36 танків та 12 бойових машин 6-го танкового полку російської армії. Своєю чергою українська 25-та бригада помітила колону з 48 машин із завдала по ній потужного удару. Як наслідок було знищено 12 танків і вісім БМП.

Після такої невдачі наступного дня окупанти боялися висунути носа.

Відомо, що бій стався вздовж дороги, що тягнеться від окупованого Тоненького до села Уманське, за дві милі на захід.

Де ворог отримав ляща: дивіться на карті

Як Сили оборони зробили диво

Здивування викликає той факт, що 25-та бригада змогла знищити рекордно велику танкову колону.

Видання Forbes зазначає, що Сили оборони використали свою стандартну тактику, яка полягає в тому, щоб за допомогою безпілотників виявити російську штурмову групу та розбити її влучним артилерійським обстрілом.

Артилерія розкидає російську техніку. Дезорганізовані та вцілілі окупанти стають легкою мішенню для FPV-дронів, які атакують окремих солдатів і транспортні засоби. У помічі стають також міни та протитанкові ракети.

Журналісти стверджують, що ця тактика була породжена необхідністю компенсувати нестачу в снарядах та іншому озброєнні після того, як Конгрес США почав затягувати із допомогою Україні. Також європейці лише тепер знайшли для Києва мільйон боєприпасів, які мають надійти на фронт найближчими тижнями.

Втім, багатомісячна нестача боєприпасів спонукала Україну масово розширити виробництво FPV-безпілотників FPV. Зараз мережа невеликих майстерень випускає понад 50 тисяч дронів на місяць.

Якщо раніше українська артилерійська батарея могла випустити 10 снарядів, щоб розгромити російську штурмову групу, то тепер вона випускає лише п’ять снарядів — і координується з найближчими операторами FPV, щоб добити росіян.

Довідка: В Інституті вивчення війни проаналізували розгром танкової колони окупантів під Авдіївкою. Експерти заявили, що це може свідчити про деградованість ворожого угруповання і ймовірність того, що це стане на заваді противнику просуватися на захід протягом короткого терміну. Крім того, цей бій показав здатність України захищатися від майбутнього широкомасштабного наступу російських окупаційних військ.