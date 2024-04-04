Донецька область – територія, де розгортаються найзапекліші битви. Саме тут противник особливо намагається досягти успіху.
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Де Росія зосередила найбільше зусиль
У британській розвідці зазначають, що у лютому 2024 року третина всіх атак окупантів припадала на Авдіївський напрямок. У березні кількість ворожих штурмів тут скоротилася до чверті.
А "лідерство" перехопив інший напрямок – на південний захід від Донецька. Очевидно, що йдеться про Новопавлівський напрямок (колишній – Мар'їнський). Саме на цій ділянці фронту ворог зосередив 38 відсотків від усіх своїх атак.
Водночас у Міноборони Британії підкреслюють, що на Новопавлівському напрямку росіянам не вдалося здобути помітних перемог. Ворог продовжує безуспішно битися за невеличкі селища, зокрема, Новомихайлівку, Георгіївку та Урожайне.
Де найчастіше атакує ворог: дивіться на карту
Загалом, за даними розвідки, кількість російських атак по всій лінії фронту в березні 2024 року впала на 9 відсотків порівняно з лютим, знизившись приблизно з 2340 до 2120.
Обстановка на Сході: що відомо
- За минулу добу окупанти спробували 22 рази атакувати у районах населених пунктів Новомихайлівка, Урожайне, південно-східніше Водяного Донецької області.
- На Авдіївському напрямку ворог провів 15 атак в районах населених пунктів Бердичі, Уманське, Яснобродівка, Первомайське та Невельське Донецької області.
- На Бахмутському напрямку противник 14 разів атакував в районах Білогорівки Луганської області; Спірного, Андріївки, південно-східніше Виїмки та Кліщіївки Донецької області.
- На Лиманському напрямку відбулося 5 атак в районі населеного пункту Терни на Донеччині, а Куп'янському напрямку росіяни штурмували в районі Андріївки, що на Луганщині.
- В Інституті вивчення війни зауважили, що станом на 4 квітня росіяни збільшили кількість штурмів на окремих ділянках фронту. Аналітики звернули увагу, що загарбники вирішили активізувати механізовані атаки перед тим, як земля навесні стане більш болотистою, і Україна отримає західну допомогу.