Донецька область – територія, де розгортаються найзапекліші битви. Саме тут противник особливо намагається досягти успіху.

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Де Росія зосередила найбільше зусиль

У британській розвідці зазначають, що у лютому 2024 року третина всіх атак окупантів припадала на Авдіївський напрямок. У березні кількість ворожих штурмів тут скоротилася до чверті.

А "лідерство" перехопив інший напрямок – на південний захід від Донецька. Очевидно, що йдеться про Новопавлівський напрямок (колишній – Мар'їнський). Саме на цій ділянці фронту ворог зосередив 38 відсотків від усіх своїх атак.

Водночас у Міноборони Британії підкреслюють, що на Новопавлівському напрямку росіянам не вдалося здобути помітних перемог. Ворог продовжує безуспішно битися за невеличкі селища, зокрема, Новомихайлівку, Георгіївку та Урожайне.

Де найчастіше атакує ворог: дивіться на карту

Загалом, за даними розвідки, кількість російських атак по всій лінії фронту в березні 2024 року впала на 9 відсотків порівняно з лютим, знизившись приблизно з 2340 до 2120.

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