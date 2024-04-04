Донецкая область – территория, где разворачиваются самые ожесточенные битвы. Именно здесь противник особенно старается достичь успеха.

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Где Россия сосредоточила больше всего усилий

В британской разведке отмечают, что в феврале 2024 года треть всех атак оккупантов приходилась на Авдеевское направление. В марте количество вражеских штурмов здесь сократилось до четверти.

А "лидерство" перехватило другое направление – к юго-западу от Донецка. Очевидно, что речь идет о Новопавловском направлении (бывшее – Марьинское). Именно на этом участке фронта враг сосредоточил 38 процентов от всех своих атак.

В то же время в Минобороны Великобритании подчеркивают, что на Новопавловском направлении россиянам не удалось получить заметных побед. Враг продолжает безуспешно сражаться за небольшие поселки, в частности Новомихайловку, Георгиевку и Урожайное.

Где чаще всего атакует враг: смотрите на карту

В целом, по данным разведки, количество российских атак по всей линии фронта в марте 2024 года упало на 9 процентов по сравнению с февралем, снизившись примерно с 2340 до 2120.

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