За минувшие сутки на фронте произошло 65 боевых столкновений. На каких участках фронта враг был активен, а где его удалось “утихомирить”, читайте дальше.

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Главное направление удара – Донецкая область

Донецкая область остается регионом, где продолжаются самые ожесточенные бои. Именно здесь противник пытался продвинуться вперед.

Так, оккупанты 22 раза атаковали на Новопавловском направлении в районах населенных пунктов Новомихайловка, Урожайное, юго-восточнее Водяного Донецкой области.

Россияне наступают возле Урожайного: смотрите на карту

Также попытки штурмов противник осуществлял на Авдеевском направлении. Здесь наши защитники отбили 15 атак в районах населенных пунктов Бердичи, Уманское, Яснобродовка, Первомайское и Невельское Донецкой области.

Противник активен возле Уманского: смотрите на карту

На Бахмутском направлении враг 14 раз ходил в атаку в районах Белогоровки Луганской области; Спирного, Андреевки, юго-восточнее Выемки и Клещеевки Донецкой области.

Враг приближается к Белогоровке: смотрите карту

Что происходит на юго-востоке от Выемки: смотрите на карте

На Лиманском направлении украинские военные остановили 5 атак противника в районе населенного пункта Терны Донецкой области.

Противник сосредоточился на захвате Терн: смотрите на карту

На Купянском направлении Силами обороны отражена 1 попытка россиян прорваться в районе населенного пункта Андреевка Луганской области.

Херсонщина под огнем

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, он совершил 7 безуспешных атак позиций украинских войск.

В то же время на Запорожье россияне немного сбавили темпы продвижения. На Ореховском направлении штурмовых действий оккупанты не вели.

На Севере – стабильно

На Волынском и Полесском направлениях никаких изменений в обстановке не произошло. На Северском и Слобажанском направлениях враг с целью рассредоточения внимания защитников проводит диверсии.

Напомним, что несмотря на значительное преимущество врага в снарядах и личном составе, защитникам удается не только держать оборону, но и наносить ему значительные потери. Так, недавно под Авдеевкой Россия провалила самый большой штурм за время полномасштабной войны. Противник бросил вперед 48 единиц техники и потерял почти половину из нее. Украинские военные смогли остановить россиян благодаря ударам дронами и артиллерией.