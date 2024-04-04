Метким ударом спецназовцы “отминусовали” вражеских солдат, которые решили окопаться на чужой земле.
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Как происходила операция
Сначала военные провели разведку. Во время нее операторы 73-го морского центра ССО обнаружили группировку россиян, которые возводили новые оборонительные сооружения и пункт управления.
Тогда операторы передали координаты расположения противника артиллеристам Сил обороны. А те уже скорректировали огонь из ракетно-зенитной установки HIMARS.
В результате "прилета" по оккупантам они потеряли 14 военнослужащих погибшими и семь солдат ранеными.
Как украинские воины уничтожают захватчиков на Юге: видео ССО
Напомним, что на Юге враг не оставляет попыток выбить защитников с позиций на левом берегу Днепра.
За прошедшие сутки противник 7 раз атаковал на Херсонском направлении.
В то же время на Ореховском штурмов он не проводил.
В британской разведке назвали самым горячим направлением Новопавловское. За март месяц здесь возросло количество вражеских атак. Они составляют 38 процентов от всех штурмов россиян.
Успехи украинских военных: последние новости
- ВСУ нанесли удар по скоплению оккупантов в Гладковке, что на Херсонщине. По сообщению партизан, среди вражеских солдат много 200-тых и 300-тых.
- 30 марта Россия осуществила один из крупнейших штурмов за время войны.
- Под Авдеевкой к западу от Тоненького оккупанты попытались наступать с помощью 48 единиц техники, впрочем потерпели сокрушительное поражение.
- Украинские военные сначала атаковали россиян с дронов, а затем добили из артиллерии.
- Противник потерял 20 танков и БМП.
- В Институте изучения войны отметили, что эта атака показала способность украинцев сдерживать наступление врага, а также компенсировать недостаток снарядов беспилотниками.
- Между тем десантники из 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады успешно остановили наступление врага в районе Новомихайловки.
- Противник пытался 6 единицами тяжелой техники штурмовать позиции защитников.
- Наши воины точными ударами уничтожили 3 танка и 3 БМП вместе с пехотой, а также захватили трех солдат в плен.