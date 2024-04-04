Метким ударом спецназовцы “отминусовали” вражеских солдат, которые решили окопаться на чужой земле.

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Как происходила операция

Сначала военные провели разведку. Во время нее операторы 73-го морского центра ССО обнаружили группировку россиян, которые возводили новые оборонительные сооружения и пункт управления.

Тогда операторы передали координаты расположения противника артиллеристам Сил обороны. А те уже скорректировали огонь из ракетно-зенитной установки HIMARS.

В результате "прилета" по оккупантам они потеряли 14 военнослужащих погибшими и семь солдат ранеными.

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Напомним, что на Юге враг не оставляет попыток выбить защитников с позиций на левом берегу Днепра.

За прошедшие сутки противник 7 раз атаковал на Херсонском направлении.

В то же время на Ореховском штурмов он не проводил.

В британской разведке назвали самым горячим направлением Новопавловское. За март месяц здесь возросло количество вражеских атак. Они составляют 38 процентов от всех штурмов россиян.

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