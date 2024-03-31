Про це повідомили в Силах оборони Півдня. Зазначили, що масштаби пошкоджень ще уточнюються, передає 24 Канал.
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На Херсонщині є руйнування
В останній ранок березня 2024-го російські військові вдарили по Херсонщині балістикою. Окупанти продовжують руйнування промислової інфраструктури регіону.
Масштаби пошкоджень внаслідок обстрілу ще уточнюються. На щастя, інформація про постраждалих не надходила.
Ворог продовжує тактику точкових ракетних ударів, випробовуючи й розвідуючи системи протиповітряної оборони. Будьте уважні та свідомі. При попередженні про небезпеку терміново переходьте в укриття!
– наголосили в Силах оборони Півдня.
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Коротко про наслідки нічної атаки 31 березня
- У ніч на 31 березня окупанти атакували Україну 14 крилатими ракетами Х-101/Х-555 з літаків стратегічної авіації Ту-95. Окрім того, запустили 11 "Шахедів", балістичну ракету "Іскандер-М" та керовану авіаційну ракету Х-59.
- У Повітряних силах повідомили, що ППО знищила 18 цілей. Зокрема, 9 крилатих ракет Х-101/Х-555 та стільки ж дронів-камікадзе.
- Зауважимо, що цієї ночі Росія знову атакувала українську енергетику. Зокрема, високовольтні підстанції на Одещині.
- Також агресор атакував крилатими ракетами об'єкт критичної інфраструктури у Львівській області, по якому вже завдав ударів раніше. На жаль, є жертва.
- На Херсонщині 2 російські дрони вдарили по законсервованому агропідприємству. На щастя, минулося без постраждалих. Також ворог вдарив балістичною та авіаційною ракетою. Вони впали на відкритій місцевості.
- У Рівненській області уламки ракети пошкодили електроопору.