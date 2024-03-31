Об этом сообщили в Силах обороны Юга. Отметили, что масштабы повреждений еще уточняются, передает 24 Канал.
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На Херсонщине есть разрушения
В последнее утро марта 2024-го российские военные ударили по Херсонщине баллистикой. Оккупанты продолжают разрушение промышленной инфраструктуры региона.
Масштабы повреждений в результате обстрела еще уточняются. К счастью, информация о пострадавших не поступала.
Враг продолжает тактику точечных ракетных ударов, испытывая и разведывая системы противовоздушной обороны. Будьте внимательны и сознательны. При предупреждении об опасности срочно переходите в укрытие!
– отметили в Силах обороны Юга.
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Коротко о последствиях ночной атаки 31 марта
- В ночь на 31 марта оккупанты атаковали Украину 14 крылатыми ракетами Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации Ту-95. Кроме того, запустили 11 "Шахедов", баллистическую ракету "Искандер-М" и управляемую авиационную ракету Х-59.
- В Воздушных силах сообщили, что ПВО уничтожила 18 целей. В частности, 9 крылатых ракет Х-101/Х-555 и столько же дронов-камикадзе.
- Заметим, что этой ночью Россия снова атаковала украинскую энергетику. В частности, высоковольтные подстанции в Одесской области.
- Также агрессор атаковал крылатыми ракетами объект критической инфраструктуры во Львовской области, по которому уже нанес удары ранее. К сожалению, есть жертва.
- На Херсонщине 2 российские дроны ударили по законсервированному агропредприятию. К счастью, обошлось без пострадавших. Также враг ударил баллистической и авиационной ракетой. Они упали на открытой местности.
- В Ровенской области обломки ракеты повредили электроопору.