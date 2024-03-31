Повреждения энергетической инфраструктуры зафиксированы в трех регионах, в частности в Одесской, Львовской и Ровенской областях.
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Одесская область
Сейчас самая сложная ситуация в Одесской области. Россияне атаковали там несколько подстанций НЭК "Укрэнерго". Утром от общей энергосистемы краткосрочно отключались ТЭЦ и более 170 тысяч потребителей.
Большинство потребителей уже запитано.
В 11:40 в Одесской области из-за технологических нарушений на подстанции "Укрэнерго" частично обесточивались потребители в двух районах г.Одесса и Одесском районе области. На 13:00 энергопитание всех потребителей восстановлено,
– сообщили в Укрэнерго.
Жителей области, у которых есть электроэнергия, призывают максимально ее экономить.
В ДТЭК отмечают, что ситуация в энергосистеме региона остается сложной. Массовых отключений помогают избежать солнечные и ветроэлектростанции, а также остановка электротранспорта в областном центре.
Кроме этого, Россия атаковала один из газовых объектов в регионе. К сожалению, погиб один человек. Сейчас продолжается разбор завалов, поскольку под ними еще могут быть люди.
Ровенская область
В Ровенской ОГА рассказали, что обломки сбитой ракеты упали на объект критической инфраструктуры – на электроопору ЛЭП.
Она получила повреждения, однако перебоев с электроснабжением нет.
Напомним, что во время атаки 31 марта россияне выпустили по Украине 11 "Шахедов", 1 баллистическую ракету, 1 управляемую авиационную ракету и 14 крылатых ракет с самолетов стратегической авиации Ту-95МС. Силы ПВО уничтожили 9 крылатых ракет Х-101/Х-555 и 9 "Шахедов".