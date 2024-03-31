Пошкодження енергетичної інфраструктури зафіксовані у трьох регіонах, зокрема в Одеській, Львівській та Рівненській областях.

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Одеська область

Наразі найскладніша ситуація в Одеській області. Росіяни атакували там кілька підстанцій НЕК "Укренерго". Зранку від загальної енергосистеми короткостроково відключались ТЕЦ та понад 170 тисяч споживачів.

Більшість споживачів вже заживлено.

Об 11:40 на Одещині через технологічні порушення на підстанції "Укренерго" частково знеструмлювались споживачі у двох районах м.Одеса та Одеському районі області. На 13:00 енергоживлення всіх споживачів відновлено,

– повідомили в Укренерго.

Жителів області, у яких є електроенергія, закликають максимально її економити.

У ДТЕК зауважують, що ситуація в енергосистемі регіону залишається складною. Масових відключень допомагають уникнути сонячні та вітроелектростанції, а також зупинка електротранспорту в обласному центрі.

Львівська область В Укренерго повідомили, що під час ракетної атаки аварійно вимикалася повітряна лінія у Львівській області, через що був знеструмлений один з населених пунктів. Наразі усіх споживачів заживили.

Окрім цього, Росія атакувала один з газових об'єктів в регіоні. На жаль, загинула одна людина. Наразі триває розбір завалів, оскільки під ними ще можуть бути люди.

Рівненська область

У Рівненській ОВА розповіли, що уламки збитої ракети впали на об'єкт критичної інфраструктури – на електроопору ЛЕП.

Вона зазнала пошкоджень, однак перебоїв з електропостачанням немає.

Важливо! О 13:00 в "Укренерго" повідомили, що зараз обмеження споживання зняті в усіх постраждалих регіонах країни. Але ввечері, в години вечірнього максимуму, можливе застосування обмеження споживання для побутових споживачів у Харківській та Одеській областях і для промислових – в Кривому Розі.

Нагадаємо, що під час атаки 31 березня росіяни випустили по Україні 11 "Шахедів", 1 балістичну ракету, 1 керовану авіаційну ракету та 14 крилатих ракет із літаків стратегічної авіації Ту-95МС. Сили ППО знищили 9 крилатих ракет Х-101/Х-555 та 9 "Шахедів".