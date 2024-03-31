Про це повідомили в Міністерстві енергетики України в неділю, 31 березня.

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Наслідки ракетного обстрілу

В Міністерстві енергетики розповіли, що вночі ворог атакував один з газових об'єктів на Заході. Попередньо, загинула людина.

Вночі ворог вкотре атакував один з газових об’єктів у західному регіоні. За попередньою інформацією, загинула одна людина (не працівник підприємства),

– зазначили в Міненерго.

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