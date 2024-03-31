Під час повітряної тривоги 31 березня у Львівській області лунали вибухи. Очільник Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що ворог втретє атакував енергооб'єкт, по якому вже цілив раніше.

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Ворог атакував об'єкт критичної інфраструктури

За словами Козицького, під час повітряної тривоги ворог атакував крилатими ракетами той самий обʼєкт критичної інфраструктури на Львівщині, який був його ціллю 24 та 29 березня.

Внаслідок обстрілу зруйнована адмінбудівля, там була пожежа. Вогнеборці оперативно загасили її.

Є загиблий: під завалами ще можуть бути люди

Очільник ОВА повідомив, що внаслідок атаки загинула одна людина. Наразі рятувальники розбирають завали на місці влучання.

Унаслідок атаки загинув один чоловік. Щирі співчуття рідним. Зараз рятувальники розбирають завали. Під ними ще можуть бути люди,

– написав Козицький.