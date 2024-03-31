Свою атаку ворог традиційно розпочав увечері із запусків "Шахедів", а продовжив ранковими ударами ракет.

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Чим били окупанти

За повідомлення Повітряних сил, у ніч проти 31 березня росіяни запустили 11 ударних "Шахедів" з Приморсько-Ахтарська (Краснодарський край) та Криму.

Відомо, що більша частина дронів атакувала південні регіони, зокрема енергетичну інфраструктуру Одещини та промисловість Херсонщини.

Як повідомила речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк, під час відбиття дронового удару окупанти запустили по Херсонській області дві ракети – балістичну "Іскандер-М" з території Криму та керовану авіаційну Х-59 із тимчасово окупованої території Запоріжжя. На щастя, обидві ракети цілей не досягли і впали на відкритій місцевості.

На світанку противник здійснив запуски 14 крилатих ракет із літаків стратегічної авіації Ту-95МС у районі Саратовської області.

Як відпрацювала ППО

До відбиття повітряного нападу залучались зенітні ракетні підрозділи та винищувальна авіація Повітряних Сил, мобільні вогневі групи, засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою знищено 18 повітряних цілей: 9 крилатих ракет Х-101/Х-555 та 9 ударних БпЛА.

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