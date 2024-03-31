У неділю вранці, 31 березня, було неспокійно в різних областях нашої держави через повітряну атаку. Однак також не спали жителі Бєлгородщини, – інформує 24 Канал з посиланням та місцеві телеграм-канали та російські офіційні джерела.

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Вибухи на Бєлгородщині: що відомо

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков близько 07:00 (31 березня) написав, що активізували сирену, яка сповіщає про ракетну небезпеку. Він закликав місцевих жителів Бєлгорода, а також всього регіону не нехтувати повітряною небезпекою.

Запущено сирену ракетної небезпеки. Якщо ви перебуваєте вдома – не підходьте до вікон. Сховайтеся в приміщеннях без вікон із суцільними стінами. Якщо ви на вулиці – спустіться в укриття або в інше безпечне місце,

– зазначав російський чиновник.

Уже через хвилину після цього повідомлення телеграм-канали констатували, що над Бєлгородом було гучно. Посилались вони на кремлівську Єдину державну систему попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій. Крім того, пабліки поспішили відзвітувати про успішну роботу так званої "російської ППО".

Наслідки вибухів у небі над Бєлгородською областю / Фото з телеграм-каналів

Зверніть увагу! Згодом російські ЗМІ уточнили з посиланням на міноборони, що близько 07:00 у повітряному просторі над Бєлгородською областю нібито було знищено "10 реактивних снарядів українського РСЗВ Vampire".

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