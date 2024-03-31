В воскресенье утром, 31 марта, было неспокойно в разных областях нашего государства из-за воздушной атаки. Однако также не спали жители Белгородщины, – информирует 24 Канал со ссылкой на местные телеграм-каналы и российские официальные источники.

Смотрите также Россия угрожает Украине бомбардировщиками Ту-95: что это за самолеты и какими ракетами бьют

Взрывы на Белгородщине: что известно

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков около 07:00 (31 марта) написал, что активизировали сирену, которая извещает о ракетной опасности. Он призвал местных жителей Белгорода, а также всего региона не пренебрегать воздушной опасностью.

Запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Спрячьтесь в помещениях без окон со сплошными стенами. Если вы на улице – спуститесь в укрытие или в другое безопасное место,

– отмечал российский чиновник.

Уже через минуту после этого сообщения телеграм-каналы констатировали, что над Белгородом было громко. Ссылались они на кремлевскую Единую государственную систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Кроме того, паблики поспешили отчитаться об успешной работе так называемой "российской ПВО".

Последствия взрывов в небе над Белгородской областью / Фото из телеграм-каналов

Обратите внимание! Впоследствии российские СМИ уточнили со ссылкой на минобороны, что около 07:00 в воздушном пространстве над Белгородской областью якобы было уничтожено "10 реактивных снарядов украинского РСЗО Vampire".

Больше о массированной атаке на Украину