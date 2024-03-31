У неділю вранці, 31 березня, офіційні джерела проінформували, що летять ракети у бік західних областей нашої держави. Власне, близько 05:35 мір Львова Андрій Садовий написав, що місто – під прицілом ворожих повітряних цілей.
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Повітряна загроза для Заходу України
У ту ж хвилину в пресслужбі Тернопільської ОВА констатували, що ракети летять у напрямку їхнього регіону.
Уже о 05:45 у Повітряних силах додали, що існує загроза для Франківщини та Тернопільщини. Крім того, ракети у бік Львова прямують з північного сходу.
Через 10 хвилин і в Закарпатській ОВА зазначили, що існує ракетна небезпека для жителів області.
Чути свист прольоту. Не знімаємо на відео,
– написав о 06:00 міський голова Львова Садовий.