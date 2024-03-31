Ворог уночі проти 31 березня знову підняв у повітря бомбардувальники Ту-95. Саме з них вони масовано обстрілюють Україну, причім значно активізувалися у березні, провівши кілька масованих атак поспіль.

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Ракетна атака 31 березня: що відбувалося

04:39, 31 березня У Києві раптово дали відбій та за якусь хвилину знову повернули тривогу. Збій, мабуть, стався.

04:36, 31 березня Тривоги вже у більшості областей! Поза сумнівом, за лічені хвилини буде у всіх, тож подбайте ВСІ про свою безпеку!

04:29, 31 березня ПС підтверджують пуки ракет з Ту-95мс в районі пускових рубежів у Саратовській області Росії.

04:20, 31 березня Повітряні сили пишуть, що ворог може здійснити пуски крилатих ракет.

04:12, 31 березня Про зліт Ту-95 писали моніторингові канали ще кілька хвилин після півночі. Повітряні сили проінформували про зліт низки ворожих бортів після 4 ранку, коли ті вийшли в район пускових рубежів.

Важливо! Не можна ігнорувати сигнали про повітряну тривогу, треба ховатися в укриття! А якщо можливості немає, скористайтеся правилом двох стін. І до відбою перебувайте у безпечних місцях! Також не знімайте роботу наших сил ППО!



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Росія б'є по Україні з Ту-95