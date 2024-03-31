Ворог уночі проти 31 березня знову підняв у повітря бомбардувальники Ту-95. Саме з них вони масовано обстрілюють Україну, причім значно активізувалися у березні, провівши кілька масованих атак поспіль.
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Ракетна атака 31 березня: що відбувалося
У Києві раптово дали відбій та за якусь хвилину знову повернули тривогу. Збій, мабуть, стався.
Тривоги вже у більшості областей! Поза сумнівом, за лічені хвилини буде у всіх, тож подбайте ВСІ про свою безпеку!
ПС підтверджують пуки ракет з Ту-95мс в районі пускових рубежів у Саратовській області Росії.
Повітряні сили пишуть, що ворог може здійснити пуски крилатих ракет.
Про зліт Ту-95 писали моніторингові канали ще кілька хвилин після півночі. Повітряні сили проінформували про зліт низки ворожих бортів після 4 ранку, коли ті вийшли в район пускових рубежів.
Росія б'є по Україні з Ту-95
- Вночі 29 березня Повітряні сили написали, що зафіксовано активність 4-х бортів Ту-95МС з аеродрому "Оленья" (Мурманська область), що здійснюють політ у південно-східному напрямку. Російські літаки летіли до пускових рубежів.
- Тоді під ударом опинилась енергетична інфраструктура України. Ворог вже не вперше вдарив по енергетичних об'єктах із цих бомбардувальників. Зокрема, 24 березня Повітряні сили писали про зліт 14 бортів ТУ-95.
- О 03:23 Повітряні сили зафіксували пуски крилатих ракет. Загалом окупанти випустили з 14 бортів 29 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55. Усі ракети летіли на Київську та Львівську області.