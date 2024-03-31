Свою атаку враг традиционно начал вечером с запусков "Шахедов", а продолжил утренними ударами ракет.
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Чем били оккупанты
По сообщению Воздушных сил, в ночь на 31 марта россияне запустили 11 ударных "Шахедов" из Приморско-Ахтарска (Краснодарский край) и Крыма.
Известно, что большая часть дронов атаковала южные регионы, в частности, энергетическую инфраструктуру Одесской области и промышленность Херсонщины.
Как сообщила представитель Сил обороны Юга Наталья Гуменюк, во время отражения дронового удара оккупанты запустили по Херсонской области две ракеты – баллистическую "Искандер-М" с территории Крыма и управляемую авиационную Х-59 с временно оккупированной территории Запорожья. К счастью, обе ракеты целей не достигли и упали на открытой местности.
На рассвете противник совершил запуски 14 крылатых ракет из самолетов стратегической авиации Ту-95МС в районе Саратовской области.
Как отработала ПВО
К отражению воздушного нападения привлекались зенитные ракетные подразделения и истребительная авиация Воздушных сил, мобильные огневые группы, средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.
В результате противовоздушного боя уничтожены 18 воздушных целей: 9 крылатых ракет Х-101/Х-555 и 9 ударных БПЛА.
"Хлопок" в России: что известно
- Пока Кремль пытался нанести украинцам как можно больше вреда, у него дома "подгорало".
- В воскресенье утром, 31 марта, не получилось подольше поспать у жителей Белгорода.
- Где-то около 07:00 губернатор региона сообщил о ракетной опасности и призвал местных бежать в укрытие.
- Вскоре телеграм-каналы написали о громких взрывах в городе.
- Пророссийские каналы поспешили отчитаться об успешной работе "пэ-вэ-о".
- Впоследствии российское минобороны уточнило о традиционном уничтожении "10 реактивных снарядов украинского РСЗО Vampire".
- Кроме того, неспокойно было также в Ярославской области. Там вражеская ПВО якобы отбивалась от трех ударных беспилотников.