Враг снова прибегнул к комбинированной тактике, испытывая системы ПВО сначала дроновой атакой, а затем ракетной. Об этом в эфире телемарафона заявила пресс-секретарь Сил обороны Юга Наталья Гуменюк, передает 24 Канал.

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Детали вражеского удара

Так, еще вечером 30 марта оккупанты начали запускать дроны с разных направлений. В частности, пуск нескольких групп ударных БпЛА противник осуществил из акватории Черного моря. Уже под утро россияне ударили ракетами с Ту-95 по западным регионам страны.

В то же время, полковник отмечает, что и во время дроновой атаки на юге противник бил ракетами. В частности, по Херсонщине враг направил, вероятно, баллистическую ракету "Искандер-М", а также управляемую авиационную ракету Х-59 из района Черного моря.

По словам Гуменюк, дроновая атака была направлена по энергетической инфраструктуре Одесской области. Над областью сбили 8 дронов. К сожалению, обломки одного из них упали на энергетический объект и вызвали пожар, в результате чего произошло обесточивание нескольких населенных пунктов.

На Херсонщине еще два дрона попали по законсервированному агропредприятию. Люди не пострадали.

Относительно ракет, которые летели на Херсонщину, то цели они не достигли, а упали на открытой территории

Сам факт, что враг комбинирует использование дронов, баллистики и управляемых ракет говорит о попытке истощить ПВО и получить любые победы таким комбинированным способом,

– отметила пресс-секретарь.

Известно, что на Юге напряженная боевая работа Сил противовоздушной обороны продолжалась около 2 часов.