В Укренерго повідомили, що внаслідок атаки 31 березня є знеструмлення не лише в Одеській області, а й у Львівській.
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Ситуація в енергосистемі на Львівщині
За даними Укренерго, під час ракетної атаки аварійно вимкнулася повітряна лінія у Львівській області. Внаслідок цього знеструмлювався один з населених пунктів.
Наразі усіх споживачів заживлено.
Значно складніша ситуація в Одеській області. Там ворог атакував кілька підстанцій НЕК "Укренерго". Через це під час атаки від загальної енергосистеми короткостроково відключались ТЕЦ та понад 170 тисяч споживачів.
Наразі побутові споживачі в Одесі та області заживлені лише частково. Станом на ранок залишаються відключеними 10,5 тисячі споживачів. У регіоні застосовують аварійні відключення.
Під Львовом внаслідок обстрілу загинула людина
Вночі Росія знову атакувала один з газових об'єктів у Львівській області. В ОВА повідомили, що ворог вже втретє обстріляв цей об'єкт.
За попередньою інформацією, пошкоджена адміністративна будівля. Загинула одна людина. В Укренерго зауважили, що це не працівник підприємства.
Рятувальники досі розбирають завали, під ними ще можуть бути люди.