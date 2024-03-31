В Укренерго повідомили, що внаслідок атаки 31 березня є знеструмлення не лише в Одеській області, а й у Львівській.

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Ситуація в енергосистемі на Львівщині

За даними Укренерго, під час ракетної атаки аварійно вимкнулася повітряна лінія у Львівській області. Внаслідок цього знеструмлювався один з населених пунктів.

Наразі усіх споживачів заживлено.

Значно складніша ситуація в Одеській області. Там ворог атакував кілька підстанцій НЕК "Укренерго". Через це під час атаки від загальної енергосистеми короткостроково відключались ТЕЦ та понад 170 тисяч споживачів.

Наразі побутові споживачі в Одесі та області заживлені лише частково. Станом на ранок залишаються відключеними 10,5 тисячі споживачів. У регіоні застосовують аварійні відключення.

Довідка. Вночі та зранку 31 березня росіяни випустили по Україні 11 "Шахедів", 1 балістичну ракету, 1 керовану авіаційну ракету та 14 крилатих ракет із літаків стратегічної авіації Ту-95МС. Під час обстрілу сили ППО знищили 9 крилатих ракет Х-101/Х-555 та 9 "Шахедів".

Під Львовом внаслідок обстрілу загинула людина

Вночі Росія знову атакувала один з газових об'єктів у Львівській області. В ОВА повідомили, що ворог вже втретє обстріляв цей об'єкт.

За попередньою інформацією, пошкоджена адміністративна будівля. Загинула одна людина. В Укренерго зауважили, що це не працівник підприємства.

Рятувальники досі розбирають завали, під ними ще можуть бути люди.