В "Укренерго" розповіли подробиці наслідків атаки на енергооб'єкти в Одеській області.

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В Одесі аварійні відключення світла

У відомстві повідомили, що внаслідок атаки в Одеській області пошкоджене обладнання на енергетичному об'єкті. Через це енергетики були вимушені застосувати аварійні відключення в Одесі та прилеглих районах.

Вони попередили, що при зростанні споживання їхній обсяг може збільшуватись, тож закликали місцевих жителів споживати електроенергію ощадливо.

Раніше речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк повідомила, що уламки збитого дрона впали на територію енергооб'єкта на Одещині й спричинили там пожежу з подальшим замиканням.

Через це знеструмлені близько 170 тисяч абонентів. А також сам об'єкт інфраструктури.

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Наслідки обстрілу енергооб'єктів в інших регіонах

Наразі відомо про пошкодження енергооб'єктів у кількох регіонах. Зокрема:

У Львівській області росіяни атакували крилатими ракетами той самий обʼєкт критичної інфраструктури, який був його ціллю 24 та 29 березня. На жаль, загинула людина. Наразі рятувальники розбирають завали – там можуть бути ще постраждалі.

Тим часом у Рівненській області уламки повітряної цілі пошкодили електроопору. На місці вже працюють представники відповідних служб.