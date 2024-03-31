Під час нової повітряного нападу противнки знову цілився в об'єкти енергетичної інфраструктури.

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Окупанти атакували Рівненщину

Так, приблизно о пів на шосту ранку Повітряні сили повідомили про рух групи ракет у напрямку Рівного.

Згодом моніторингові канали писали про роботу ППО у західних областях. Наразі в ОВА розповіли, що внаслідок бойової роботи сил протиповітряної оборони сталося падіння уламків ракети на об'єкт критичної інфраструктури. Йдеться про електроопору ЛЕП. Вона зазнала пошкоджень, втім перебоїв з електропостачанням немає.

Крім того, незначних ушкоджень зазнав фельдшерсько-акушерський пункт.

Іншої інформації про пошкодження будівель чи споруд зафіксовано не було. Люди не постраждали.

Відомо, що вибухи лунали також і на Тернопільщині, і на Львівщині. Зокрема, у Львівській області під ударом опинився той самий обʼєкт критичної інфраструктури, по якому вже били окупанти 24 та 29 березня.

Внаслідок обстрілу зруйнована адмінбудівля, там виникла пожежа, яку наразі вже загасили. Крім того, місцева влада заявила про одного загиблого. На місці влучання ще розбирають завали, під якими можуть перебувати люди.

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