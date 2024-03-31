Протягом минулої доби відбулося 85 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав 17 ракетних та 83 авіаційних удари, здійснив 87 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

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Яка ситуація на напрямках фронту

Волинський та Поліський напрямки. Оперативна ситуація залишається без суттєвих змін.

Сіверський та Слобожанський напрямки. Ворог зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки.

Куп'янський напрямок. На цій ділянці фронту ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

Лиманський напрямок. Українські захисники відбили 6 атак в районах населених пунктів Терни Донецької області та Білогорівка на Луганщині, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ.

Бахмутський напрямок. Наші воїни відбили 7 атак в районах населених пунктів Часів Яр, Іванівське, Кліщіївка Донецької області.

ЗСУ відбили атаки ворога на Бахмутському напрямку: дивіться на карті

Авдіївський напрямок. Збройні Сили України відбили 24 атаки в районах населених пунктів Бердичі, Семенівка, Уманське, Первомайське, Невельське, де ворог намагався вибити наші підрозділи із займаних рубежів.

Лінія фронту на Авдіївському напрямку: дивіться на карті

Новопавлівський напрямок. Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Побєда, Новомихайлівка та східніше Водяного Донецької області, де ворог 36 разів намагався прорвати оборону наших військ.

Сили оборони стримують окупантів на Новопавлівському напрямку: дивіться на карті

Оріхівський напрямок. На цій ділянці фронту окупанти здійснили 5 атак на позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області.

Херсонський напрямок. Ворог 2 рази атакував позиції наших військ на лівобережжі Дніпра.

Яких втрат зазнала російська окупаційна армія