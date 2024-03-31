За прошедшие сутки произошло 85 боевых столкновений. В общем, враг нанес 17 ракетных и 83 авиационных удара, совершил 87 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
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Какова ситуация на направлениях фронта
Волынское и Полесское направления. Оперативная ситуация остается без существенных изменений.
Северское и Слобожанское направления. Враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления.
Купянское направление. На этом участке фронта враг наступательных (штурмовых) действий не вел.
Лиманское направление. Украинские защитники отбили 6 атак в районах населенных пунктов Терны Донецкой области и Белогоровка в Луганской области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск.
Бахмутское направление. Наши воины отбили 7 атак в районах населенных пунктов Часов Яр, Ивановское, Клещеевка Донецкой области.
ВСУ отбили атаки врага на Бахмутском направлении: смотрите на карте
Авдеевское направление. Вооруженные Силы Украины отбили 24 атаки в районах населенных пунктов Бердычи, Семеновка, Уманское, Первомайское, Невельское, где враг пытался выбить наши подразделения из занимаемых рубежей.
Линия фронта на Авдеевском направлении: смотрите на карте
Новопавловское направление. Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Победа, Новомихайловка и восточнее Водяного Донецкой области, где враг 36 раз пытался прорвать оборону наших войск.
Силы обороны сдерживают оккупантов на Новопавловском направлении: смотрите на карте
Ореховское направление. На этом участке фронта оккупанты совершили 5 атак на позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области и Работино Запорожской области.
Херсонское направление. Враг 2 раза атаковал позиции наших войск на левобережье Днепра.
Какие потери понесла российская оккупационная армия
- За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 4 зенитно-ракетных комплексах и 11 районах сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
- Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 4 радиолокационным станциям, 1 пункту управления, 1 району сосредоточения личного состава, 4 средствам противовоздушной обороны и 1 артиллерийскому средству врага.
- За прошедшие сутки было ликвидировано 650 вражеских солдат, 15 танков, 20 БМП и 44 артиллерийские системы.