01:45, 31 марта

Американский миллиардер Илон Маск снова сделал неоднозначное заявление. Он считает, что "это было трагической потерей жизни для Украины – атаковать большую армию, которая имела глубокую оборону, минные поля и сильную артиллерию" без преимущества в воздухе.

Нет ни одного шанса, что Россия заберет всю Украину, поскольку местное сопротивление будет чрезвычайно сильным на Западе, но Россия точно получит больше земли, чем она имеет сегодня,

– заявил Маск.

Американец убежден, что чем дольше продлится война, тем больше территории будет завоевывать Россия, пока не дойдет до Днепра.