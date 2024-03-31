Воскресенье, 31 марта 2024 года, – это уже 767 сутки с начала полномасштабного российского вторжения в Украину. О самом главном за этот день читайте в материале 24 Канала.
Смотрите также Атака "Шахедами", Россия полностью разрушила Змиевскую ТЭС: хронология 766 дня войны
Польша и союзники снова активизировали самолеты для обеспечения безопасности польского воздушного пространства, когда в Украине звучала тревога, а россияне запускали ракеты. Соответствующую информацию сообщали в оперативном командовании вооруженных сил Польши.
Атака на Украину
Около 04:30 прозвучала воздушная тревога на Севере, Юге, Востоке и в Центре Украины. Через полчаса – на Западе. Россияне выпускали ракеты Х-101 со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС в Саратовской области.
Цели летели в сторону западных областей, людей призвали не пренебрегать опасностью. Взрывы слышали жители Львовской и Тернопольской областей. Говорят об активной работе ПВО. Отбой прозвучал в 06:38.
Американский миллиардер Илон Маск снова сделал неоднозначное заявление. Он считает, что "это было трагической потерей жизни для Украины – атаковать большую армию, которая имела глубокую оборону, минные поля и сильную артиллерию" без преимущества в воздухе.
Нет ни одного шанса, что Россия заберет всю Украину, поскольку местное сопротивление будет чрезвычайно сильным на Западе, но Россия точно получит больше земли, чем она имеет сегодня,
– заявил Маск.
Американец убежден, что чем дольше продлится война, тем больше территории будет завоевывать Россия, пока не дойдет до Днепра.
После увольнения с должности первого помощника президента Сергей Шефир отметил, что продолжает быть лояльным к команде Зеленского, акцентируя на личном отношении к главе государства. По словам Шефира, Владимир Зеленский – не просто президент, а его друг, и это "гораздо важнее должности".