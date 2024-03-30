07:28, 30 марта

Два в Днепровском районе и по одному – в Каменском и Криворожском. Обломки сбитого БПЛА упали на территории элеватора. Вспыхнул пожар, который пожарные оперативно ликвидировали. Критических разрушений и пострадавших нет.

Червоногригорьевскую общину агрессор обстрелял из артиллерии. Люди невредимы.

С вражеской атаки в районе началось и утро. Оккупанты попали дроном-камикадзе по Никополю. Поврежден инфраструктурный объект.