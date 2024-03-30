Какие последствия атак агрессора, что происходит на поле боя сегодня, об очередных военных преступлениях россиян и главных новостях за 30 марта – читайте в материале 24 Канала.

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07:28, 30 марта

На Днепропетровщине сбили 4 дрона-камикадзе

Два в Днепровском районе и по одному – в Каменском и Криворожском. Обломки сбитого БПЛА упали на территории элеватора. Вспыхнул пожар, который пожарные оперативно ликвидировали. Критических разрушений и пострадавших нет.

Червоногригорьевскую общину агрессор обстрелял из артиллерии. Люди невредимы.

С вражеской атаки в районе началось и утро. Оккупанты попали дроном-камикадзе по Никополю. Поврежден инфраструктурный объект.

07:13, 30 марта

Агрессор атаковал ракетами и "Шахедами": как отработала ПВО

Командующий Воздушных сил сообщил, что ночью 30 марта враг ударил по Донецкой области 4 зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400, а также беспилотниками с мыса Чауда (Крым).

Всего зафиксированы пуски 15 ударных БПЛА "Shahed-136/131".

Девять из них были уничтожены подразделениями мобильных огневых групп Сил обороны Украины в пределах Херсонской, Одесской, Днепропетровской и Полтавской областей,
– отметил Николай Олещук.

06:48, 30 марта

Россия осуществила массированную атаку на энергосистему Украины: реакция Белого дома

Пресс-секретарь Совета национальной безопасности США заявила, что, чтобы защитить украинцев от российской агрессии, Конгресс должен немедленно принять решение о предоставлении помощи для Киева.

Потребность Украины является неотложной, и мы не можем позволить себе дальнейших задержек,
– подчеркнула Эдриен Уотсон.

06:30, 30 марта

Под прицелом врага была энергоинфраструктура: сколько "Шахедов" сбили на Юге

Оккупанты атаковали Юг и Юго-Восток "Шахедами". Под прицелом врага снова была энергетическая инфраструктура. На Днепропетровщине защитники сбили 4 дрона, в Одесской области – 2, на Херсонщине – 1.

Попаданий не допущено, впрочем, в Днепропетровской области обломки сбитого беспилотника упали на территории элеватора. Вспыхнул пожар. Критических разрушений и пострадавших не зафиксировано.

02:54, 30 марта

Если не будет поддержки США, будем отступать шаг за шагом, – Зеленский

Глава государства подчеркнул необходимость помощи от США. Объяснил, почему это крайне важно.

Если не будет поддержки США, – это означает, что у нас не будет ни противовоздушной обороны, ни ракет Patriot, ни препятствий для радиоэлектронной борьбы, ни 155-миллиметровых артиллерийских снарядов. Это означает, что мы будем возвращаться назад, отступать, шаг за шагом, маленькими шагами,
– заявил Зеленский.

02:50, 30 марта

Одесскую область атакуют "Шахеды"

Председатель ОВА написал: "Одесса и Одесский район, оставайтесь в укрытиях до отбоя! Враг атакует ударными беспилотниками".

02:43, 30 марта

По вражеским дронам работает ПВО

В Силах обороны Юга отметили, что идет боевая работа. Там также напомнили, что это может быть опасно. Поэтому призвали находиться в укрытиях и не снимать работу ПВО.

00:53, 30 марта

Зеленский объяснил, почему ATACMS срочно необходимы Украине

Президент заявил, что Украина срочно нуждается в ракетах большой дальности – ATACMS. Они могут поражать цели врага в оккупированном Крыму. В частности, аэродромы, с которых Россия поднимает самолеты, что выпускают высокоточные ракеты и наносят нашему государству значительный ущерб.

Когда у России есть ракеты, а у нас нет, они атакуют ракетами. Все – газ, энергетика, школы, заводы, гражданские здания,
– подчеркнул Зеленский.

00:14, 30 марта

За рубежом не будут оформлять загранпаспорт без справки о воинском учете

Законопроект о мобилизации еще находится в работе. Однако, профильный Комитет уже поддержал определенные ограничения.

В частности, человек, который находится за рубежом, будет вынужден предоставить военно-учетный документ при оформлении нового загранпаспорта.

00:07, 30 марта

Оккупанты разрушили Змиевскую ТЭС на Харьковщине

В результате российской атаки 22 марта Змиевская ТЭС в Харьковской области полностью разрушена. По состоянию на сейчас не работает ни один энергоблок.