Які наслідки атак агресора, що відбувається на полі бою сьогодні, про чергові воєнні злочини росіян та головні новини за 30 березня – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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07:28, 30 березня

На Дніпропетровщині збили 4 дрони-камікадзе

Два у Дніпровському районі та по одному – у Кам'янському й Криворізькому. Уламки збитого БпЛА впали на території елеватора. Спалахнула пожежа, яку вогнеборці оперативно ліквідували. Критичних руйнувань та постраждалих немає.

Червоногригорівську громаду агресор обстріляв з артилерії. Люди неушкоджені.

З ворожої атаки в районі розпочався й ранок. Окупанти поцілили дроном-камікадзе по Нікополю. Пошкоджений інфраструктурний об'єкт.

07:13, 30 березня

Агресор атакував ракетами й "Шахедами": як відпроацювала ППО

Командувач Повітряних сил повідомив, що вночі 30 березня ворог вдарив по Донеччині 4 зенітними керованими ракетами С-300/С-400, а ще безпілотниками з мису Чауда (Крим).

Усього зафіксовано пуски 15 ударних БпЛА "Shahed-136/131".

Дев'ять із них було знищено підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони України у межах Херсонської, Одеської, Дніпропетровської та Полтавської областей,
– зазначив Микола Олещук.

06:48, 30 березня

Росія здійснила масовану атаку на енергосистему України: реакція Білого дому

Речниця Ради національної безпеки США заявила, що аби захистити українців від російської агресії, Конгрес повинен негайно ухвалити рішення стосовно надання допомоги для Києва.

Потреба України є нагальною, і ми не можемо дозволити собі подальших затримок,
– підкреслила Едрієн Вотсон.

06:30, 30 березня

Під прицілом ворога була енергоінфраструктура: скільки "Шахедів" збили на Півдні

Окупанти атакували Південь і Південний Схід "Шахедами". Під прицілом ворога знову була енергетична інфраструктура. На Дніпропетровщині захисники збили 4 дрони, на Одещині – 2, на Херсонщині – 1.

Влучань не допущено, втім, у Дніпропетровській області уламки збитого безпілотника впали на території елеватора. Спалахнула пожежа. Критичних руйнувань та постраждалих не зафіксовано.

02:54, 30 березня

Якщо не буде підтримки США, будемо відступати крок за кроком, – Зеленський

Глава держави наголосив на необхідності допомоги від США. Пояснив, чому це вкрай важливо.

Якщо не буде підтримки США, – це означає, що у нас не буде ні протиповітряної оборони, ні ракет Patriot, ні перешкод для радіоелектронної боротьби, ні 155-міліметрових артилерійських снарядів. Це означає, що ми будемо повертатися назад, відступати, крок за кроком, маленькими кроками,
– заявив Зеленський.

02:50, 30 березня

Одещину атакують "Шахеди"

Голова ОВА написав: "Одеса та Одеський район, лишайтеся в укриттях до відбою! Ворог атакує ударними безпілотниками".

02:43, 30 березня

По ворожих дронах працює ППО

У Силах оборони Півдня зазначили, що йде бойова робота. Там також нагадали, що це може бути небезпечно. Тому закликали перебувати в укриттях і не фільмувати роботу ППО.

00:53, 30 березня

Зеленський пояснив, чому ATACMS терміново необхідні Україні

Президент заявив, що Україна терміново потребує ракет великої дальності – ATACMS. Вони можуть вражати цілі ворога в окупованому Криму. Зокрема, аеродроми, з яких Росія підіймає літаки, що випускають високоточні ракети й завдають нашій державі значної шкоди.

Коли у Росії є ракети, а у нас немає, вони атакують ракетами. Все – газ, енергетика, школи, заводи, цивільні будівлі,
– підкреслив Зеленський.

00:14, 30 березня

За кордоном не оформлятимуть закордонний паспорт без довідки про військовий облік

Законопроєкт про мобілізацію ще перебуває в роботі. Однак, профільний Комітет вже підтримав певні обмеження.

Зокрема, людина, яка перебуває за кордоном, буде змушена надати військово-обліковий документ під час оформлення нового закордонного паспорта.

00:07, 30 березня

Окупанти зруйнували Зміївську ТЕС на Харківщині

Внаслідок російської атаки 22 березня Зміївська ТЕС в Харківській області повністю зруйнована. Станом на зараз не працює жоден енергоблок.