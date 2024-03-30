07:28, 30 березня

Два у Дніпровському районі та по одному – у Кам'янському й Криворізькому. Уламки збитого БпЛА впали на території елеватора. Спалахнула пожежа, яку вогнеборці оперативно ліквідували. Критичних руйнувань та постраждалих немає.

Червоногригорівську громаду агресор обстріляв з артилерії. Люди неушкоджені.

З ворожої атаки в районі розпочався й ранок. Окупанти поцілили дроном-камікадзе по Нікополю. Пошкоджений інфраструктурний об'єкт.