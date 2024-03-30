Які наслідки атак агресора, що відбувається на полі бою сьогодні, про чергові воєнні злочини росіян та головні новини за 30 березня – читайте у матеріалі 24 Каналу.
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На Дніпропетровщині збили 4 дрони-камікадзе
Два у Дніпровському районі та по одному – у Кам'янському й Криворізькому. Уламки збитого БпЛА впали на території елеватора. Спалахнула пожежа, яку вогнеборці оперативно ліквідували. Критичних руйнувань та постраждалих немає.
Червоногригорівську громаду агресор обстріляв з артилерії. Люди неушкоджені.
З ворожої атаки в районі розпочався й ранок. Окупанти поцілили дроном-камікадзе по Нікополю. Пошкоджений інфраструктурний об'єкт.
Агресор атакував ракетами й "Шахедами": як відпроацювала ППО
Командувач Повітряних сил повідомив, що вночі 30 березня ворог вдарив по Донеччині 4 зенітними керованими ракетами С-300/С-400, а ще безпілотниками з мису Чауда (Крим).
Усього зафіксовано пуски 15 ударних БпЛА "Shahed-136/131".
Дев'ять із них було знищено підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони України у межах Херсонської, Одеської, Дніпропетровської та Полтавської областей,
– зазначив Микола Олещук.
Росія здійснила масовану атаку на енергосистему України: реакція Білого дому
Речниця Ради національної безпеки США заявила, що аби захистити українців від російської агресії, Конгрес повинен негайно ухвалити рішення стосовно надання допомоги для Києва.
Потреба України є нагальною, і ми не можемо дозволити собі подальших затримок,
– підкреслила Едрієн Вотсон.
Під прицілом ворога була енергоінфраструктура: скільки "Шахедів" збили на Півдні
Окупанти атакували Південь і Південний Схід "Шахедами". Під прицілом ворога знову була енергетична інфраструктура. На Дніпропетровщині захисники збили 4 дрони, на Одещині – 2, на Херсонщині – 1.
Влучань не допущено, втім, у Дніпропетровській області уламки збитого безпілотника впали на території елеватора. Спалахнула пожежа. Критичних руйнувань та постраждалих не зафіксовано.
Якщо не буде підтримки США, будемо відступати крок за кроком, – Зеленський
Глава держави наголосив на необхідності допомоги від США. Пояснив, чому це вкрай важливо.
Якщо не буде підтримки США, – це означає, що у нас не буде ні протиповітряної оборони, ні ракет Patriot, ні перешкод для радіоелектронної боротьби, ні 155-міліметрових артилерійських снарядів. Це означає, що ми будемо повертатися назад, відступати, крок за кроком, маленькими кроками,
– заявив Зеленський.
Одещину атакують "Шахеди"
Голова ОВА написав: "Одеса та Одеський район, лишайтеся в укриттях до відбою! Ворог атакує ударними безпілотниками".
По ворожих дронах працює ППО
У Силах оборони Півдня зазначили, що йде бойова робота. Там також нагадали, що це може бути небезпечно. Тому закликали перебувати в укриттях і не фільмувати роботу ППО.
Зеленський пояснив, чому ATACMS терміново необхідні Україні
Президент заявив, що Україна терміново потребує ракет великої дальності – ATACMS. Вони можуть вражати цілі ворога в окупованому Криму. Зокрема, аеродроми, з яких Росія підіймає літаки, що випускають високоточні ракети й завдають нашій державі значної шкоди.
Коли у Росії є ракети, а у нас немає, вони атакують ракетами. Все – газ, енергетика, школи, заводи, цивільні будівлі,
– підкреслив Зеленський.
За кордоном не оформлятимуть закордонний паспорт без довідки про військовий облік
Законопроєкт про мобілізацію ще перебуває в роботі. Однак, профільний Комітет вже підтримав певні обмеження.
Зокрема, людина, яка перебуває за кордоном, буде змушена надати військово-обліковий документ під час оформлення нового закордонного паспорта.
Окупанти зруйнували Зміївську ТЕС на Харківщині
Внаслідок російської атаки 22 березня Зміївська ТЕС в Харківській області повністю зруйнована. Станом на зараз не працює жоден енергоблок.