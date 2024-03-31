Неділя, 31 березня 2024 року, – це уже 767 доба від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну. Про найголовніше за цей день читайте в матеріалі 24 Каналу.
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Польща та союзники знову активізовували літаки задля забезпечення безпеки польського повітряного простору, коли в Україні лунала тривога, а росіяни запускали ракети. Відповідну інформацію повідомляли в оперативному командуванні збройних сил Польщі.
Атака на Україну
Близько 04:30 пролунала повітряна тривога на Півночі, Півдні, Сході та в Центрі України. Через пів години – на Заході. Росіяни випускали ракети Х-101 зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС у Саратовській області.
Цілі летіли у бік західних областей, людей закликали не нехтувати небезпекою. Вибухи чули жителі Львівської та Тернопільської областей. Кажуть про активну роботу ППО. Відбій пролунав о 06:38.
Американський мільярдер Ілон Маск знову зробив неоднозначну заяву. Він вважає, що "це було трагічною втратою життя для України – атакувати більшу армію, яка мала глибоку оборону, мінні поля та сильнішу артилерію" без переваги в повітрі.
Немає жодного шансу, що Росія забере всю Україну, оскільки місцевий опір буде надзвичайно сильним на Заході, але Росія точно отримає більше землі, ніж вона має сьогодні,
– заявив Маск.
Американець переконаний, що чим довше триватиме війна, тим більше території завойовуватиме Росія, поки не дійде до Дніпра.
Після звільнення з посади першого помічника президента Сергій Шефір наголосив, що продовжує бути лояльним до команди Зеленського, акцентуючи на особистому ставленні до глави держави. За словами Шефіра, Володимир Зеленський – не просто президент, а його друг, і це "набагато важливіше за посаду".