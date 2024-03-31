01:45, 31 березня

Американський мільярдер Ілон Маск знову зробив неоднозначну заяву. Він вважає, що "це було трагічною втратою життя для України – атакувати більшу армію, яка мала глибоку оборону, мінні поля та сильнішу артилерію" без переваги в повітрі.

Немає жодного шансу, що Росія забере всю Україну, оскільки місцевий опір буде надзвичайно сильним на Заході, але Росія точно отримає більше землі, ніж вона має сьогодні,

– заявив Маск.

Американець переконаний, що чим довше триватиме війна, тим більше території завойовуватиме Росія, поки не дійде до Дніпра.