Про це 24 Каналу розповів боєць ЗСУ та політолог Тарас Березовець, зауваживши, що противник повернувся до знищення енергетичної інфраструктури з відчаю.

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Чому ворог зараз б'є по енергетиці

Взимку Україна найбільше очікувала ударів по енергетичній інфраструктурі, але цього не сталося. Адже на той момент росіяни не накопичили потрібну кількість ракет. Зараз Росія здатні виготовляти близько 100 ракет щомісяця.

Перше пояснення, чому не завдавали ударів раніше – не було потрібної кількості ракет. Протягом зими вони їх накопичили й почали тільки зараз використовувати,

– зауважив Березовець.

Росіяни бачать, що українська економіка та військова промисловість продовжують працювати, тому вирішили з цим щось робити. На сьогодні суттєвих успіхів на фронті противник не має, а демонструвати "побєди" власному народу треба.

Крім того, російські загарбники сподіваються на паузу щодо постачання ракет для протиповітряної оборони України. Росія розраховує, що західні партнери не нададуть нашій державі потрібну кількість ракет для систем ППО. Тому зараз збільшилася інтенсивність російських обстрілів.

Вони думають, що зможуть виснажити нашу систему ППО й далі безкарно завдавати ударів по цивільних та військових об'єктах. Зрозуміло, що цього не станеться. Ніякої паузи не буде. Їхні розрахунки вкотре виявляться хибними,

– додав боєць ЗСУ.

"Не шукайте логіку у діях росіян"

Часто росіяни гатять по об'єктах, які навіть не коштують ціни ракети. Окупанти б'ють демонстративно, щоб щось показати чи довести. Однак це не має жодного військового значення.

Так, під час обстрілу окупаційна армія влучила в наземну інфраструктуру одного з підземних сховищ газу. Внаслідок удару було пошкоджено технологічне обладнання.

Це введення війни злочинними методами. Якщо ми кожного разу шукатимемо логіку у діях Владіміра Путіна та міністерства оборони Росії, то у нас просто поїде дах, адже логіка відсутня,

– наголосив Березовець.

На його думку, росіяни завдають ударів по Заходу України для того, щоб тримати в стані страху та паніки різні регіони.

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