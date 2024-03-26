Об этом 24 Каналу рассказал боец ВСУ и политолог Тарас Березовец, отметив, что противник вернулся к уничтожению энергетической инфраструктуры с отчаяния.

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Почему враг сейчас бьет по энергетике

Зимой Украина больше всего ожидала ударов по энергетической инфраструктуре, но этого не произошло. Ведь на тот момент россияне не накопили нужное количество ракет. Сейчас Россия способны изготавливать около 100 ракет ежемесячно.

Первое объяснение, почему не наносили удары раньше – не было нужного количества ракет. В течение зимы они их накопили и начали только сейчас использовать,

– отметил Березовец.

Россияне видят, что украинская экономика и военная промышленность продолжают работать, поэтому решили с этим что-то делать. На сегодня существенных успехов на фронте противник не имеет, а демонстрировать "победы" собственному народу надо.

Кроме того, российские захватчики надеются на паузу по поставкам ракет для противовоздушной обороны Украины. Россия рассчитывает, что западные партнеры не предоставят нашему государству нужное количество ракет для систем ПВО. Поэтому сейчас увеличилась интенсивность российских обстрелов.

Они думают, что смогут истощить нашу систему ПВО и дальше безнаказанно наносить удары по гражданским и военным объектам. Понятно, что этого не произойдет. Никакой паузы не будет. Их расчеты в очередной раз окажутся ошибочными,

– добавил боец ВСУ.

"Не ищите логику в действиях россиян"

Часто россияне бьют по объектам, которые даже не стоят цены ракеты. Оккупанты бьют демонстративно, чтобы что-то показать или доказать. Однако это не имеет никакого военного значения.

Так, во время обстрела оккупационная армия попала в наземную инфраструктуру одного из подземных хранилищ газа. В результате удара было повреждено технологическое оборудование.

Это введение войны преступными методами. Если мы каждый раз будем искать логику в действиях Владимира Путина и министерства обороны России, то у нас просто поедет крыша, ведь логика отсутствует,

– подчеркнул Березовец.

По его мнению, россияне наносят удары по Западу Украины для того, чтобы держать в состоянии страха и паники различные регионы.

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