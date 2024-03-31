В “Укрэнерго” рассказали подробности последствий атаки на энергообъекты в Одесской области.

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В Одессе аварийные отключения света

В ведомстве сообщили, что в результате атаки в Одесской области повреждено оборудование на энергетическом объекте. Из-за этого энергетики были вынуждены применить аварийные отключения в Одессе и прилегающих районах.

Они предупредили, что при росте потребления их объем может увеличиваться, поэтому призвали местных жителей потреблять электроэнергию экономно.

Ранее пресс-секретарь Сил обороны Юга Наталья Гуменюк сообщила, что обломки сбитого дрона упали на территорию энергообъекта в Одесской области и вызвали там пожар с последующим замыканием.

Из-за этого обесточены около 170 тысяч абонентов. А также сам объект инфраструктуры.

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Последствия обстрела энергообъектов в других регионах

Известно о повреждении энергообъектов в нескольких регионах. В частности:

Во Львовской области россияне атаковали крылатыми ракетами тот самый объект критической инфраструктуры, который был его целью 24 и 29 марта. К сожалению, погиб человек. Сейчас спасатели разбирают завалы – там могут быть еще пострадавшие.

Между тем в Ровенской области обломки воздушной цели повредили электроопору. На месте уже работают представители соответствующих служб.