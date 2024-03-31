Враг атаковал Юг с использованием дронов-камикадзе и различных видов ракет. Напряженная боевая работа Сил противовоздушной обороны продолжалась около 2 часов.

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Куда целился враг на Юге страны

В Силах обороны юга сообщили, что этой ночью российские войска в очередной раз направили несколько волн ударных БПЛА типа "Shahed-131/136" по южным регионам. Оккупанты целились именно по объектам энергетики и агропредприятиях.

Под прицелом врага вновь была энергетическая инфраструктура Одесской области и агропромышленные мощности Херсонщины,

– сообщили защитники.

Последствия атаки в Одесской области

Силы ПВО сумели сбить все 8 дронов, которые атаковали Одесскую область. Однако обломки одного из них таки частично достигли своей цели, поскольку вызвали пожар на одном из энергообъектов в регионе.

В результате несколько населенных пунктов в Одесской области обесточены.

Пожар ликвидирован. Люди не повреждены. Ведутся восстановительные работы,

– сообщили в Силах обороны Юга.

Сейчас известно, что в результате обстрела в Одесской области без света до 170 тысяч абонентов.

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Последствия атаки на Херсонщину

Параллельно во время дроновой атаки, по Херсонщине россияне применили баллистику и управляемую авиационную ракету. Враги попали по законсервированному агропредприятию. Люди, к счастью, не пострадали.

Ранее пресс-секретарь Сил обороны Юга Наталья Гуменюк сказала, что Россия комбинирует атаки, пытаясь истощить систему ПВО и получить любые победы.

Председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин уточнил, что дронами россияне атаковали Херсонский район, а ракеты были направлены по Бериславскому. При этом он напомнил, что враг атакует Херсонщину регулярно.

В частности за минувшие сутки россияне обстреливали Антоновку, Садовое, Тягинку, Инженерное, Михайловку, Берислав, Кизомыс, Золотую Балку, Понятовку, Станислав, Шляховое, Осокоровка, Львово, Белозерку и город Херсон. Также враг совершил ракетные удары по Бериславскому району.

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, повреждены 2 многоэтажки и 21 частный дом. Также были зафиксированы попадания в учебное заведение, территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий, а также складское помещение. К сожалению, из-за российской агрессии 2 человека получили ранения.