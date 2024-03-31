В “Укрэнерго” сообщили, что в результате атаки 31 марта есть обесточивание не только в Одесской области, но и во Львовской.
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Ситуация в энергосистеме на Львовщине
По данным Укрэнерго, во время ракетной атаки аварийно выключилась воздушная линия во Львовской области. В результате этого обесточивался один из населенных пунктов.
Сейчас все потребители запитаны.
Значительно сложнее ситуация в Одесской области. Там враг атаковал несколько подстанций НЭК "Укрэнерго". Поэтому во время атаки от общей энергосистемы краткосрочно отключались ТЭЦ и более 170 тысяч потребителей.
Сейчас бытовые потребители в Одессе и области запитаны лишь частично. По состоянию на утро остаются отключенными 10,5 тысяч потребителей. В регионе применяют аварийные отключения.
Под Львовом в результате обстрела погиб человек
Ночью Россия снова атаковала один из газовых объектов во Львовской области. В ОВА сообщили, что враг уже в третий раз обстрелял этот объект.
По предварительной информации, повреждено административное здание. Погиб один человек. В Укрэнерго отметили, что это не работник предприятия.
Спасатели до сих пор разбирают завалы, под ними еще могут быть люди.