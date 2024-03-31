В частности, противник повредил подстанцию “Укрэнерго". В результате чего было обесточено 170 тысяч домов.

Смотрите также Враг целился в высоковольтные подстанции "Укрэнерго" в Одесской области

В Одессе не работает элекстротранспорт

Как сообщают в ДТЭК, специалисты всю ночь работали над тем, чтобы восстановить питание и подать напряжение в дома людей.

В ОВА отметили, что сейчас частично свет удалось вернуть. По состоянию на 10:00 без электроснабжения в области находятся 10 тысяч абонентов Одессы и Одесского района.

В то же время в ДТЭК отметили, что уже все жители Одесской области снова со светом

Впрочем, энергетики добавляют, что ситуация в энергосистеме региона остается сложной. Массовых отключений помогают избежать солнечные и ветроэлектростанции, а также остановка электротранспорта в Одессе.

На магистральных маршрутах увеличено количество подвижного состава автобусов среднего и большого классов.

Обратите внимание! В 11.40 произошло аварийное отключение оборудования на одной из высоковольтных подстанций. На время без света остались жители Хаджибейского и Киевского районов, а также часть Одесского района области.

Напомним, что ночью над Одесской областью было сбито 8 "Шахедов". Падение обломков сбитого дрона вызвало пожар на одном из энергообъектов области, в результате чего произошло обесточивание нескольких населенных пунктов и возник пожар, который оперативно ликвидировали.

На Львовщине был атакован газовый объект

Ночная атака дронами изменилась на утренний удар ракетами по западным областям. Так, враг уже в третий раз пытается попасть по критическому объекту. Ранее он уже бил по нему 24 и 29 марта.

В результате обстрела также разрушено админздание – там разгорелся пожар, который оперативно потушили. Кроме того известно, об одном погибшем. На месте попадания продолжается разбор завалов – под ними еще могут быть люди.

Атака 31 марта: что известно