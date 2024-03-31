В частности, противник повредил подстанцию “Укрэнерго". В результате чего было обесточено 170 тысяч домов.
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В Одессе не работает элекстротранспорт
Как сообщают в ДТЭК, специалисты всю ночь работали над тем, чтобы восстановить питание и подать напряжение в дома людей.
В ОВА отметили, что сейчас частично свет удалось вернуть. По состоянию на 10:00 без электроснабжения в области находятся 10 тысяч абонентов Одессы и Одесского района.
В то же время в ДТЭК отметили, что уже все жители Одесской области снова со светом
Впрочем, энергетики добавляют, что ситуация в энергосистеме региона остается сложной. Массовых отключений помогают избежать солнечные и ветроэлектростанции, а также остановка электротранспорта в Одессе.
На магистральных маршрутах увеличено количество подвижного состава автобусов среднего и большого классов.
Напомним, что ночью над Одесской областью было сбито 8 "Шахедов". Падение обломков сбитого дрона вызвало пожар на одном из энергообъектов области, в результате чего произошло обесточивание нескольких населенных пунктов и возник пожар, который оперативно ликвидировали.
На Львовщине был атакован газовый объект
Ночная атака дронами изменилась на утренний удар ракетами по западным областям. Так, враг уже в третий раз пытается попасть по критическому объекту. Ранее он уже бил по нему 24 и 29 марта.
В результате обстрела также разрушено админздание – там разгорелся пожар, который оперативно потушили. Кроме того известно, об одном погибшем. На месте попадания продолжается разбор завалов – под ними еще могут быть люди.
Атака 31 марта: что известно
- Враг выпустил 16 ракет и 11 "Шахедов".
- Силы ПВО сбили 9 ракет и 9 дронов.
- В Ровенской области обломки ракеты повредили электроопору.
- На Херсонщине дроны попали в законсервированное агропредприятие.
- Как отметила пресс-секретарь Сил обороны Юга враг прибегнул к тактике комбинированного удара. Он пытался истощить ПВО, чтобы эффективнее поражать цели.
- Тем временем Польша во время массированной атаки поднимала истребители.