Командир батальйону ударних БпАК "АХІЛЛЕС" 92 ОШБр Юрій Федоренко закликав усіх і кожного, хто бажає допомогти Силам оборони утримати наступ в міру своїх можливостей допомогти ЗСУ. Він розповів 24 Каналу, скільки БпЛА щоденно потребує батальйон.

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Важливий збір на FPV-дрон

Батальйон ударних БпАК "АХІЛЛЕС" 92 ОШБр збирає на FPV-дрон. Саме ці безпілотники летять в одну сторону, вибухають разом з боєприпасом, який розташований знизу, і є суттєво грізною зброєю, яка допомагає бити живу силу, броньовану техніку, засоби ППО та РЕБ, вибивати ворожих безпілотників, які направляють такі самі дрони в наш бік.

Коли ми кажемо про FPV-дрони, то маємо розуміти, що насамперед мова йде про збереження життів наших військовослужбовців, а друге – це максимально ефективне знищення російських окупаційних військ, їхньої техніки та вогневих засобів,

– мовив Федоренко.

За його словами, завдяки FPV-дронам за один день батальйону вдалося знищити 10 одиниць броньованої техніки типу БМП, ще дві пошкодити, багі й також нормально розібратися з особовим складом противника.

Протягом дня бійці батальйону ударних БпАК "АХІЛЛЕС" 92 ОШБр застосовують щонайменше 50 коптерів. Вартість 50 коптерів 1 мільйон гривень. Ними можна вразити приблизно 25 цілей, з яких 15 гарантовано буде знищено й 10 пошкоджено.

Скільки необхідно на місяць, можемо порахувати разом. 50 коптерів роботи на день вартує 1 мільйонів гривень,

– зазначив командир батальйону ударних БпАК "АХІЛЛЕС" 92 ОШБр.

Зараз близько 50% цих засобів батальйон отримає коштом державних програм, але інші 50% завдяки підтримці українців, допомоги благодійних організацій і фондів.

Важливо! 24 Канал закликає своїх читачів приєднатися до збору на техніку для батальйону.

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