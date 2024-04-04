Радник голови ОПУ Михайло Подоляк розповів 24 Каналу, що Росія наразі активно використовує боєприпаси. Йдеться про приблизно 350 тисяч снарядів щомісяця.

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Працює дронова коаліція

Водночас паритетно маємо застосовувати 200 тисяч снарядів щомісяця, тоді, за словами радника глави ОПУ, лінія фронту виглядатиме зовсім інакше.

Тому 200 тисяч множимо на 12 місяців і отримуємо ту кількість, яка є оптимальною для цього типу війни,

– пояснив він.

Проте цю кількість снарядів можна компенсувати, але не повністю замістити, використовування FPV-дронів.

Також можна масштабувати виробництво дронів, хоча самостійно Україна не здатна на це через постійні атаки ворога.

"Сьогодні бачимо, що активно працює дронова коаліція на чолі з Латвією. Вони вже роблять перші партії та відправляють їх в Україну. Я думаю, що це поступово суттєво збільшуватиметься. Дронів буде набагато більше, ніж мільйон, тому що це є часткова компенсація артилерійського дефіциту", – наголосив Михайло Подоляк.

Зверніть увагу! В лютому 2024 року Велика Британія та Латвія оголосили про створення дронової коаліції на підтримку України. Міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс заявив, що Україна матиме можливості, необхідні їй для "захисту та перемоги у цій війні". Вони гарантуватимуть, що "Путін зазнає невдачі у своїх незаконних та варварських амбіціях".

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