Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на документи з витоку з російських окупаційних адміністрацій, які отримала група українських хакерів KibOrg.

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Що відомо про "Юнармію"

"Юнармію" створили у 2016 році за ініціативою тодішнього міністра оборони Росії Сєргєя Шойгу. Серед засновників також були: Організація ветеранів збройних сил Росії, "Добровільне товариство сприяння армії, авіації та флоту Росії", вже покійний воєначальник Валєрій Востротін, гімнастка Світлана Хоркіна (під санкціями в Україні), "єдинорос" та океанолог Артур Чилінгаров (помер влітку 2024-го), космонавтка і депутатка Держдуми Валєнтіна Терешкова (під санкціями США, ЄС, Швейцарії, Канади, Нової Зеландії).

Організація декларує, що об'єднала 1,3 мільйона дітей, має 89 регіональних штабів, а вступити до її лав можна з восьми років, заповнивши анкету у мобільному застосунку.

В "Юнармії" не приховують, що організація "формує позитивну мотивацію до виконання конституційного боргу та готує юнаків до служби у збройних силах Російської Федерації".

У 2017 році, через рік після створення організації, "юнармійці" маршували разом з чинними військовими перед Владіміром Путіним на "Параді перемоги" у Москві.

А вже у 2024 році в Новосибірську вже маршували діти з українських окупованих територій – члени "Юнармії" з Луганщини.

За словами юристки Регіонального центру прав людини Катерини Рашевської, долучення до організації дітей на загарбаних теренах є окремим стратегічним завданням російської влади.

Коли "Юнармія" почала діяти в анексованому Криму

Цікаво, що у вересні 2016 року російська "Юнармія" уже діяла на всьому анексованому в України Кримському півострові. У січні 2022 року у Міноборони Росії заявили, що на території Криму та Севастополя число "юнармійців" досягло 29 тисяч.



Два хлопчики з руху "Юнарамія" з російською стрілецькою зброєю на святкуванні Дня ПДВ у Севастополі, серпень 2019 року / Фото "Радіо Свободи"

Журналісти також встановили, що дехто з українських підлітків-членів "Юнармії" у Криму, після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році взяли до рук зброю. Серед них – тепер вже 23-річний Ілля Зозульський, уродженець кримського села Полтавка. Зараз він, як повідомляють російські медіа, – російський артилерист, нагороджений медаллю Жукова.

Окрім того, встановлено, що Кримське відділення "Юнармії" намагається розширювати свою діяльність і долучати нових членів. Для цього організація розробляє спеціальні програми відпочинку для дітей у літніх таборах "Артек" та "Ласпі".

З якого року "Юнармія" існує на окупованому Донбасі

На Сході України штаби "Юнармії" з'явилися лише після 2022 року, коли Росія офіційно, втім незаконно, визнала Донецьку та Луганську області України своєю територією.

До цього, на окупованих Росією теренах Донеччини та Луганщини діяла інша організація, що наслідувала ідеї "Юнармії" та мала співзвучну назву – "Військово-патріотичний рух "Молода гвардія – Юнармія"".

У 2023 році у Донецьку та Луганську відкрили "доми" "Юнармії" – спеціально обладнані приміщення для вогневої та спортивної підготовки на території шкіл.

За інформацією з витоку документів угруповання "ДНР", які журналісти отримали від українських хакерів KibOrg, приміщення шкіл для потреб "Юнармії" надають безкоштовно. Це передбачено федеральною ініціативою "Патріотичне виховання громадян в Російській Федерації" національного проєкту "Освіта".

Проблемами забезпечення "домів" "Юнармії" опікується головний штаб організації у Москві.



Як "Юнармія" діє на окупованій Донеччині / Фото KibOrg

Від групи українських хакерів KibOrg журналісти отримали з десяток шкільних характеристик дітей, які проживають на окупованих територіях. Згідно з цими документами, більшість з них – члени "Юнармії" або учасники заходів організації.



8-класник з окупованої Донеччини вступив у "Юнармію" / Фото KibOrg

Свідчення про участь школяра у мілітарних заходах журналісти знайшли й на сторінці його рідного міста у російській соцмережі "ВКонтакте". Згідно з дописами, він брав участь у зборах "Гвардієць-2024" і отримав бронзову медаль за розбирання та збирання автомата АК-74.

Як встановили журналісти, деякі старші товариші цього юнармійці з окупованої Донеччини вже воюють проти Збройних Сил України.

Як з "Юнармії" юнаки потрапляють на війну

Колишні вихованці "Молодої гвардії – Юнармії" з окупованої частини Донеччини беруть участь у російській війні проти України.

Один з них – це Станіслав Сікорський з Горлівки, який закінчив школу у 2018 році, а став військовослужбовцем у війську окупанта з початком повномасштабного вторгнення Росії. У 2023 році його демобілізували.



Станіслав Сікорський з "Юнармії" пішов на війну проти України / Фото KibOrg

Інша уродженка Донеччини – Ганна Лісовенко – долучилася до військово-патріотичного руху "Спартанці" (один із підрозділів "Молодої гвардії – Юнармії") у 2017 році, коли їй було 17 років. На початку повномасштабного вторгнення Ганна разом із незаконним російським військовим формуванням "Пятнашка" відвідувала напівзруйнований Маріуполь.



Ганна Лісовенко воює проти України після "Юнармії" / Фото KibOrg

Журналісти виявили, що Ганна Лісовенко наразі воєю проти України. Сама вона розповіла у коментарях журналістам, що значна кількість тих, хто був з нею в "Молодій гвардії – Юнармії", вже воюють проти української армії. А ті знання, які вона здобула під час вишколів, стали їй у пригоді на службі.

"Юнармія" розширює свою діяльність

Діяльність "Юнармії" поширилася і на ті українські території, які російські війська захопили після повномасштабного вторгнення. Наприклад, маріупольський штаб "Юнармії" провів у дитячому таборі "Щирість", що у курортному селищі Мелекіне на березі Азовського моря, сім "юнармійських" змін.

На захоплених теренах у Херсонській та Запорізькій області перші відділення російських таборів патріотичного виховання з'явились у листопаді 2022 року.

Перший "дім" центру патріотичного виховання "Юнармія" в Херсонській області запустили у жовтні 2023 року в окупованому Генічеську на базі однієї зі шкіл. Відтоді для "юнармійців" організовують різні мілітарні навчання.

На Херсонщині листи від керівництва "Юнармії" прямо впливають на дії чиновників російської адміністрації, про що свідчать документи з витоку від KibOrg.

Серед них журналісти побачили звернення так званої міністерки освіти окупаційної влади Людмили Ковтун до директорів шкіл. Посилаючись на лист від "Юнармії", вона просить їх визначити та направити учасників та супровідників для поїздки в Москву на всеросійську воєнно-спортивну гру "Победа".

У Запорізькій області перший зліт регіонального відділення "Юнармії" відбувся у серпні 2023 року на базі російського Міністерства молодіжної політики Запорізької області.

Як росіяни вимірюють ефективність "Юнармії"

"Юнармія" як воєнізована організація веде облік своїх, членів, "домів" та оцінює активність своїх регіональних осередків. Один із важливих критеріїв – чисельність мобілізованих до російської армії "юнармійців".

Відповідно до даних із витоку, у жовтні 2024 року перший заступник начальника головного штабу "Юнармії" Віктор Кауров розіслав листи регіональним осередкам про проведення обов’язкового щорічного "смотр-конкурсу".

У них ідеться про те, що штаби-переможці визначать після оцінки наданих документів. Зокрема – довідки для підтвердження 15 пункту ("Реалізація ключових показників Міноборони РФ").

Ідеться про два параметри. Перший – це "кількість юнармійців, яких призвали на термінову службу, та які вступили до військових вишів", другий – "кількість юнармійців, які вступили до військово-навчальних центрів".



Як у Росії оцінюють ефективність "Юнармії" / Фото KibOrg

Експерти з прав людини, зокрема Катерина Рашевська з Регіонального центру прав людини, вважають, що діяльність "Юнармії" на окупованих територіях є воєнним злочином, адже залучення дітей до військових дій суперечить міжнародному гуманітарному праву. Прокуратура Автономної Республіки Крим кваліфікує цю діяльність як "порушення законів та звичаїв війни".