Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на документы из утечки из российских оккупационных администраций, которые получила группа украинских хакеров KibOrg.

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Что известно о "Юнармии"

"Юнармию" создали в 2016 году по инициативе тогдашнего министра обороны России Сергея Шойгу. Среди основателей также были: Организация ветеранов вооруженных сил России, "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России", уже покойный военачальник Валерий Востротин, гимнастка Светлана Хоркина (под санкциями в Украине), "единоросс" и океанолог Артур Чилингаров (умер летом 2024-го), космонавтка и депутат Госдумы Валентина Терешкова (под санкциями США, ЕС, Швейцарии, Канады, Новой Зеландии).

Организация декларирует, что объединила 1,3 миллиона детей, имеет 89 региональных штабов, а вступить в ее ряды можно с восьми лет, заполнив анкету в мобильном приложении.

В "Юнармии" не скрывают, что организация "формирует положительную мотивацию к выполнению конституционного долга и готовит юношей к службе в вооруженных силах Российской Федерации".

В 2017 году, через год после создания организации, "юнармейцы" маршировали вместе с действующими военными перед Владимиром Путиным на "Параде победы" в Москве.

А уже в 2024 году в Новосибирске уже маршировали дети с украинских оккупированных территорий – члены "Юнармии" с Луганщины.

По словам юриста Регионального центра прав человека Екатерины Рашевской, приобщение к организации детей на захваченных территориях является отдельной стратегической задачей российских властей.

Когда "Юнармия" начала действовать в аннексированном Крыму

Интересно, что в сентябре 2016 года российская "Юнармия" уже действовала на всем аннексированном у Украины Крымском полуострове. В январе 2022 года в Минобороны России заявили, что на территории Крыма и Севастополя число "юнармейцев" достигло 29 тысяч.



Два мальчика из движения "Юнарамия" с российским стрелковым оружием на праздновании Дня ВДВ в Севастополе, август 2019 года / Фото "Радио Свободы"

Журналисты также установили, что некоторые из украинских подростков-членов "Юнармии" в Крыму, после полномасштабного вторжения России в 2022 году взяли в руки оружие. Среди них – теперь уже 23-летний Илья Зозульский, уроженец крымского села Полтавка. Сейчас он, как сообщают российские медиа, – российский артиллерист, награжден медалью Жукова.

Кроме того, установлено, что Крымское отделение "Юнармии" пытается расширять свою деятельность и привлекать новых членов. Для этого организация разрабатывает специальные программы отдыха для детей в летних лагерях "Артек" и "Ласпи".

С какого года "Юнармия" существует на оккупированном Донбассе

На Востоке Украины штабы "Юнармии" появились только после 2022 года, когда Россия официально, впрочем, незаконно, признала Донецкую и Луганскую области Украины своей территорией.

До этого, на оккупированных Россией территориях Донецкой и Луганской областей действовала другая организация, которая следовала идеям "Юнармии" и имела созвучное название – "Военно-патриотическое движение "Молодая гвардия – Юнармия"".

В 2023 году в Донецке и Луганске открыли "дома" "Юнармии" – специально оборудованные помещения для огневой и спортивной подготовки на территории школ.

По информации из утечки документов группировки "ДНР", которые журналисты получили от украинских хакеров KibOrg, помещения школ для нужд "Юнармии" предоставляют бесплатно. Это предусмотрено федеральной инициативой "Патриотическое воспитание граждан в Российской Федерации" национального проекта "Образование".

Проблемами обеспечения "домов" "Юнармии" занимается главный штаб организации в Москве.



Как "Юнармия" действует на оккупированной Донетчине / Фото KibOrg

От группы украинских хакеров KibOrg журналисты получили с десяток школьных характеристик детей, проживающих на оккупированных территориях. Согласно этим документам, большинство из них – члены "Юнармии" или участники мероприятий организации.



8-классник из оккупированной Донецкой области вступил в "Юнармию" / Фото KibOrg

Свидетельства об участии школьника в милитарных мероприятиях журналисты нашли и на странице его родного города в российской соцсети "ВКонтакте". Согласно сообщениям, он участвовал в сборах "Гвардеец-2024" и получил бронзовую медаль за разборку и сборку автомата АК-74.

Как установили журналисты, некоторые старшие товарищи этого юнармейца с оккупированной Донетчины уже воюют против Вооруженных Сил Украины.

Как из "Юнармии" юноши попадают на войну

Бывшие воспитанники "Молодой гвардии – Юнармии" из оккупированной части Донецкой области участвуют в российской войне против Украины.

Один из них – это Станислав Сикорский из Горловки, который окончил школу в 2018 году, а стал военнослужащим в армии оккупанта с началом полномасштабного вторжения России. В 2023 году его демобилизовали.



Станислав Сикорский из "Юнармии" пошел на войну против Украины / Фото KibOrg

Другая уроженка Донецкой области – Анна Лисовенко – присоединилась к военно-патриотическому движению "Спартанцы" (одно из подразделений "Молодой гвардии – Юнармии") в 2017 году, когда ей было 17 лет. В начале полномасштабного вторжения Анна вместе с незаконным российским военным формированием "Пятнашка" посещала полуразрушенный Мариуполь.



Анна Лисовенко воюет против Украины после "Юнармии" / Фото KibOrg

Журналисты обнаружили, что Анна Лисовенко сейчас воюет против Украины. Сама она рассказала в комментариях журналистам, что значительное количество тех, кто был с ней в "Молодой гвардии – Юнармии", уже воюют против украинской армии. А те знания, которые она получила во время тренировок, пригодились ей на службе.

"Юнармия" расширяет свою деятельность

Деятельность "Юнармии" распространилась и на те украинские территории, которые российские войска захватили после полномасштабного вторжения. Например, мариупольский штаб "Юнармии" провел в детском лагере "Искренность", что в курортном поселке Мелекино на берегу Азовского моря, семь "юнармейских" смен.

На захваченных территориях в Херсонской и Запорожской области первые отделения российских лагерей патриотического воспитания появились в ноябре 2022 года.

Первый "дом" центра патриотического воспитания "Юнармия" в Херсонской области запустили в октябре 2023 года в оккупированном Геническе на базе одной из школ. С тех пор для "юнармейцев" организуют различные милитарные учения.

На Херсонщине письма от руководства "Юнармии" прямо влияют на действия чиновников российской администрации, о чем свидетельствуют документы из утечки от KibOrg.

Среди них журналисты увидели обращение так называемого министра образования оккупационной власти Людмилы Ковтун к директорам школ. Ссылаясь на письмо от "Юнармии", она просит их определить и направить участников и сопровождающих для поездки в Москву на всероссийскую военно-спортивную игру "Победа".

В Запорожской области первый слет регионального отделения "Юнармии" состоялся в августе 2023 года на базе российского Министерства молодежной политики Запорожской области.

Как россияне измеряют эффективность "Юнармии"

"Юнармия" как военизированная организация ведет учет своих, членов, "домов" и оценивает активность своих региональных ячеек. Один из важных критериев – численность мобилизованных в российскую армию "юнармейцев".

Согласно данным из утечки, в октябре 2024 года первый заместитель начальника главного штаба "Юнармии" Виктор Кауров разослал письма региональным ячейкам о проведении обязательного ежегодного "смотр-конкурса".

В них говорится, что штабы-победители определят после оценки предоставленных документов. В частности – справки для подтверждения 15 пункта ("Реализация ключевых показателей Минобороны РФ").

Речь идет о двух параметрах. Первый – это "количество юнармейцев, которых призвали на срочную службу, и которые поступили в военные вузы", второй – "количество юнармейцев, которые поступили в военно-учебные центры".



Как в России оценивают эффективность "Юнармии" / Фото KibOrg

Эксперты по правам человека, в частности Екатерина Рашевская из Регионального центра прав человека, считают, что деятельность "Юнармии" на оккупированных территориях является военным преступлением, ведь привлечение детей к военным действиям противоречит международному гуманитарному праву. Прокуратура Автономной Республики Крым квалифицирует эту деятельность как "нарушение законов и обычаев войны".