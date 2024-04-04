Советник председателя ОПУ Михаил Подоляк рассказал 24 Каналу, что Россия сейчас активно использует боеприпасы. Речь идет о примерно 350 тысячах снарядов ежемесячно.

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Работает дроновая коалиция

В то же время паритетно мы должны применять 200 тысяч снарядов ежемесячно, тогда, по словам советника главы ОПУ, линия фронта будет выглядеть совсем иначе.

Поэтому 200 тысяч умножаем на 12 месяцев и получаем то количество, которое является оптимальным для этого типа войны,

– объяснил он.

Однако это количество снарядов можно компенсировать, но не полностью заместить, использование FPV-дронов.

Также можно масштабировать производство дронов, хотя самостоятельно Украина не способна на это из-за постоянных атак врага.

"Сегодня видим, что активно работает дроновая коалиция во главе с Латвией. Они уже делают первые партии и отправляют их в Украину. Я думаю, что это постепенно будет существенно увеличиваться. Дронов будет гораздо больше, чем миллион, потому что это частичная компенсация артиллерийского дефицита", – отметил Михаил Подоляк.

Обратите внимание! В феврале 2024 года Великобритания и Латвия объявили о создании дроновой коалиции в поддержку Украины. Министр обороны Великобритании Грант Шеппс заявил, что Украина будет иметь возможности, необходимые ей для "защиты и победы в этой войне". Они будут гарантировать, что "Путин потерпит неудачу в своих незаконных и варварских амбициях".

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