Такое мнение 24 Каналу высказал военный эксперт, редактор Defence Express Олег Катков, заметив, что система российского ПВО является достаточно слабой. Это позволит Украине иметь выбор, куда попадать дальше.

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Дальность дронов

По словам Каткова, дроны не летят по прямой, им нужно обходить зону противовоздушной обороны, ориентироваться без спутниковой информации с помощью системы, которая используется в крылатых ракетах.

"Это означает, что дальность этих дронов больше, чем 1200 километров и это расширяет географию украинских ударов, которые до этого, считалось, были ограничены дальностью 1000, или вообще 700 километров", – отметил военный эксперт.

Дрон "Лютый"

Этот дрон был создан специально для точных и эффективных ударов по НПЗ.

"Вес боевой части составляет 50 килограммов. Для нефтеперерабатывающего завода такой вес взрывной боевой части – это то, что выводит его из строя надолго. Однако недостаточно для того, чтобы вывести из строя производственное промышленное помещение", – заметил Катков.

Украинские дроны в "Алабуге"

По словам военного эксперта, если посмотреть на кадры из "Алабуги", то видно, что туда попадает значительно больший дрон, который похож на самолет малой гражданской авиации типа Cessna 172. Неизвестно, что это именно за дрон, но в теории такой самолет на дрон переделать можно. Также можно снять определенное оборудование, которое нужно для пилота самолета, но не нужно для дрона, а меньший вес – большая дальность.

"Такой самолет поднимает 400 килограммов. Таким образом получается "самолето-снаряд" с высокой точностью, боевой частью, которая может поразить не только НПЗ, но и производственные помещения и склады", – прокомментировал Катков.

Интересно! В России впервые украинские дроны атаковали Татарстан. Они попали по нефтеперерабатывающему заводу и особой экономической зоне "Алабуга", на которой россияне, вероятно, наладили массовое производство ударных БпЛА.

Слабая российская система ПВО

Этот легкомоторный самолет пролетел все расстояние, не был сбит, или подавлен средствами РЭБ. В "Алабуге" есть не только производство "Шахедов", поблизости есть завод "Камаз", который производит грузовики для российской армии и Нижнекамская ГЭС и россияне не прикрыли эти объекты противовоздушной обороной.

Учитывая, что враг не имеет масштабных средств ПВО, что у наших дронов большая дальность, открывается новая "страница" российской географии. Если мы будем иметь соответствующее количество дронов, то большая территория России позволит нам выбирать, что именно сегодня будем поражать,

– подчеркнул военный эксперт.

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