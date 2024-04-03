Офицер ВСУ, политолог Тарас Березовец отметил 24 Каналу, что удар по заводу "Шахедов" в Татарстане шокировал оккупантов. Он подчеркнул, что это результат удачной работы украинских спецслужб.

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"Я думаю, что это комплименты от депутата госдумы Картаполова на эффективность украинских ударов, признание того, что мы смогли найти, как он говорит, "нетрадиционную" технику. Украинские беспилотники, прежде всего самолетного типа, стали шоком и неожиданностью, ответ на которую россияне до сих пор так и не смогли найти", – сказал он.

Комплексный результат

Тарас Березовец отметил, что Украине нужно продолжать совершенствование наших систем поражения. Ведь такие атаки дают комплексный результат. Это результат очень удачной и продуманной стратегии ГУР, которое таким образом поставило перед врагом задачу, которую он не способен решить.

Если средства поражения доказали свою эффективность, то будут заставлять врага еще больше растягивать их системы ПВО, тратить ресурсы, деньги и людей, усиливать присутствие российских военнослужащих в тылу. Соответственно у них будет становиться меньше возможностей для переброски этих военнослужащих в Украину,

– объяснил он.

Законные цели для украинских атак

Офицер ВСУ отметил, что любое военное производство и его инфраструктура на территории России – это абсолютно законные цели для наших атак. На заводе в Татарстане изготавливали дроны, которые убивают украинцев.

Поэтому мы имеем абсолютно легитимное право, закрепленное всеми международными конвенциями, наносить удары по их инфраструктуре. В частности, которая усиливает их военные возможности. Это объекты, на которых собираются дроны, которые бьют по гражданским целям,

– подчеркнул Березовец.

Удар по заводу "Шахедов" в Татарстане: главное